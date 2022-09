Британські розвідники припустили, що Чорноморський флот РФ передислокував підводні човни з Севастополя до Новоросійська

Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Розвідники зазначили, що такі дії російських військових можуть бути спричинені здатністю українських захисників завдавати ударів на великі відстані, оскільки за останні два місяці штаб флоту та його головний аеродром морської авіації були атаковані.

У повідомленні наголошується, що безпека бази тепер безпосередньо підірвана продовженням агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що військові РФ збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до десяти одиниць.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2022

