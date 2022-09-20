російсько-українська війна
09:46 Понад 390 дітей загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні
09:42 Вночі росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті: під завалами можуть бути люди
09:16 Ердоган заявив, що Україна та Росія домовились про обмін 200 військовополонених
09:14 У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи — мер Федоров
08:53 Британські розвідники припустили, що Чорноморський флот РФ передислокував підводні човни з Севастополя до Новоросійська
08:18 РФ збільшила корабельне угруповання в Чорному морі до 10 одиниць
08:15 Миколаївський хлібзавод на межі виживання: сотні працівників можуть залишитись без роботи
07:38 20 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:17 У низці українських регіонів сьогодні пройдуть дощі: прогноз погоди на 20 вересня
00:42 Командувач ВМС США заявив, що Китай здатний заблокувати Тайвань

19 вересня

22:59 На Харківщині ЗСУ настільки міцно тримають позиції, що росіяни відчутно панікують – Зеленський
21:57 Присутність РФ в Сирії стала «агресивнішою» після вторгнення в Україну – представник ВПС США
21:21 США та «Талібан» обмінялися полоненими
20:49 Можливі пошкодження внаслідок ракетного удару по дамбі Київського водосховища не спричинять катастрофи – «Укргідроенерго»
20:28 РФ могла втратити чотири бойові літаки за минулі декілька днів – британська розвідка
19:53 «Метінвест» Ахметова передав українським армійцям 300 дронів
19:24 Німеччина додатково спорядить Україні ще чотири гаубиці PzH 2000
18:51 Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: розглянули план подальшої деокупації
18:14 Європа готується до енергетичної кризи цієї зими – Reuters
17:37 Американський авіаносець відвідає Південну Корею вперше з 2018 року
17:18 Угорська влада погодилася на виконання усіх умов ЄС
17:01 Голова ОВА закликав жителів деокупованої частини Херсонської області виїхати на зиму
16:26 З України намагалися вивезти секретні документи про авіаційні двигуни — СБУ
15:37 Окупанти біля Каховської ГЕС намагаються відбудувати переправи: супутникові знімки
15:01 Росіяни обіцяють пенсіонерам на окупованих територіях щорічні «туристичні подорожі» — розвідка
14:00 Зеленський обговорив залучення інвестицій в Україну з гендиректором компанії BlackRock
13:45 «Депутатський цінник зараз сильно знизився» – Арахамія розповів про зарплати депутатів «у конвертах»
13:22 У Донецькій області затримано російських диверсантів з угруповання бойовика «Мотороли» — СБУ
12:35 У звільненій Балаклії знайдено запасний командний пункт окупантів

Британські розвідники припустили, що Чорноморський флот РФ передислокував підводні човни з Севастополя до Новоросійська

Командування Чорноморського флоту РФ, ймовірно, наказало передислокувати підводні човни класу KILO із порту Севастополя в тимчасово окупованому росіянами Криму до Новоросійська в Краснодарському краї на півдні РФ.

Вівторок, 20 вересня 2022, 08:53
Підтримати

Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Розвідники зазначили, що такі дії російських військових можуть бути спричинені здатністю українських захисників завдавати ударів на великі відстані, оскільки за останні два місяці штаб флоту та його головний аеродром морської авіації були атаковані.

У повідомленні наголошується, що безпека бази тепер безпосередньо підірвана продовженням агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що військові РФ збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до десяти одиниць.

Теги: Британська розвідка, Велика Бринанія, війна, Краснодарський край РФ, підводні човни, російська агресія, російсько-українська війна, Севастополь

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook