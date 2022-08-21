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Британські розвідники припустили, що наразі армія РФ готова здійснювати лише обмежені локальні напади

Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж російсько-українського фронту. Наразі російські війська, ймовірно, готові здійснювати лише обмежені локальні напади, рідко залучаючи більше роти військ.

Неділя, 21 серпня 2022, 14:10
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Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії.

Зазначається, що на Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмута, але ще не увійшли в населений пункт. Також Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках.

Водночас на південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на херсонську лінію фронту: “Дедалі частіші вибухи в тилу російських ліній, ймовірно, навантажують логістику та авіабази Росії на півдні”, — йдеться в повідомленні.

Британські розвідники заявивли, що навряд чи наступного тижня ситуація істотно зміниться. Проте протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться сформувати надійні, віддані сили для наступальних операцій.

Теги: Британська розвідка, Велика Британія, війна, розвідка, російська агресія, російсько-українська війна

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