Британські розвідники припустили, що наразі армія РФ готова здійснювати лише обмежені локальні напади

Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії.
Зазначається, що на Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмута, але ще не увійшли в населений пункт. Також Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках.
Водночас на південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на херсонську лінію фронту: “Дедалі частіші вибухи в тилу російських ліній, ймовірно, навантажують логістику та авіабази Росії на півдні”, — йдеться в повідомленні.
Британські розвідники заявивли, що навряд чи наступного тижня ситуація істотно зміниться. Проте протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться сформувати надійні, віддані сили для наступальних операцій.
- Вибухи у Криму посилили бажання окупантів збільшити безпеку. Для цього російським військовим доведеться відвернути частину своїх сил від лінії фронту.
- Станом на початок 179-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців.
- Ввечері 19 серпня у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом працює російська ППО.