У Великій Британії вважають, що військові РФ, ймовірно, майже вичерпали запаси іранських дронів-камікадзе, які використовує для обстрілів України, тому намагатиметься їх поповнити.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що від вересня росіяни випустили по Україні сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва, використовуючи зброю проти тактичних військових цілей та критичної інфраструктури.

Проте останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоби атаки БПЛА іранського виробництва “надавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації”.

Росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, аби компенсувати нестачу крилатих ракет. Втім, цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених дронів нейтралізували.

Розвідники заявили, що з 17 листопада 2022 року не було публічних повідомлень про удари БПЛА односторонньої атаки.