Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що від вересня росіяни випустили по Україні сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва, використовуючи зброю проти тактичних військових цілей та критичної інфраструктури.
Проте останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоби атаки БПЛА іранського виробництва “надавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації”.
Росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, аби компенсувати нестачу крилатих ракет. Втім, цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених дронів нейтралізували.
Розвідники заявили, що з 17 листопада 2022 року не було публічних повідомлень про удари БПЛА односторонньої атаки.
“Росія, мабуть, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, намагатиметься їх поповнити. Росія, ймовірно, може закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж вона може виробляти нові крилаті ракети всередині країни”, — припустили в оборонному відомстві Великої Британії.
- В іранських дронах Shahed-136 ідентифікували компоненти понад 30 європейських та американських виробників — найбільше деталей зі США.
- Головному управлінню розвідки України стало відомо про проєкт постачання балістичних ракет з Ірану до Росії.
- Російський військовий літак таємно перевіз готівку і три моделі боєприпасів — британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger – в аеропорт Тегерана в серпні.
- Іран пообіцяв РФ надати ракети “земля-земля” на додаток до безпілотників, повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів, що може викликати обурення Сполучених Штатів та інших західних держав.