Росіяни намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби підібратися до Бахмута, а також до соляних печер, які можуть бути використані як шляхи постачання для військ.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що протягом останніх чотирьох днів російські війська та “вагнерівці” здійснили тактичний наступ на місто Соледар. У Міноборони Великої Британії припустили, що наразі окупанти контролюють більшу його частину.

Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, Євген Пригожин використовує звіти про успіхи “вагнерівців” у боях в Соледарі, аби зміцнити репутацію ПВК “Вагнер” як ефективної бойової сили.

“Соледар знаходиться в 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, продовжує залишатися головною найближчою оперативною метою Росії”, — додали розвідники. У такий спосіб, росіяни намагаються захопити Бахмут та зашкодити українським лініям зв’язку.

Втім, попри посилення тиску на місто, як заявили британці, РФ навряд чи його окупує найближчим часом, адже українські війська зберігають стійкі рубежі оборони в глибині міста та контролюють шляхи постачання.

В огляді йдеться, що частина бойових дій зосереджена на під’їздах до соляних шахт, які пролягають під територією: “Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил їхніх ліній”, — йдеться в повідомленні.