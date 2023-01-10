Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що протягом останніх чотирьох днів російські війська та “вагнерівці” здійснили тактичний наступ на місто Соледар. У Міноборони Великої Британії припустили, що наразі окупанти контролюють більшу його частину.
Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, Євген Пригожин використовує звіти про успіхи “вагнерівців” у боях в Соледарі, аби зміцнити репутацію ПВК “Вагнер” як ефективної бойової сили.
“Соледар знаходиться в 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, продовжує залишатися головною найближчою оперативною метою Росії”, — додали розвідники. У такий спосіб, росіяни намагаються захопити Бахмут та зашкодити українським лініям зв’язку.
Втім, попри посилення тиску на місто, як заявили британці, РФ навряд чи його окупує найближчим часом, адже українські війська зберігають стійкі рубежі оборони в глибині міста та контролюють шляхи постачання.
В огляді йдеться, що частина бойових дій зосереджена на під’їздах до соляних шахт, які пролягають під територією: “Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил їхніх ліній”, — йдеться в повідомленні.
- У Донецькій області зникли двоє британських волонтерів – Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Вони пропали безвісти поблизу Соледара 6 січня.
- За інформацією американської аналітичної агенції “Інститут вивчення війни”, очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин зацікавлений у видобуванні корисних копалин, родовища яких знаходяться під Бахмутом (Донецька область).
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома.