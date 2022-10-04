У Великій Британії вважають, що росіяни мають значні проблеми з розміщенням, навчанням, а також оснащенням призваних та мобілізованих громадян.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. За законом ці призовники не можуть бути направлені за межі Росії.

Не враховуючи тих осіб, які мобілізуються в межах наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.

За словами розвідників, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай: “Пізній початок циклу свідчить про зростальний тиск на здатність Росії підготувати й оснастити велику кількість нових призовників.

“Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля”, — зазначається в огляді.