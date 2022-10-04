Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.
30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. За законом ці призовники не можуть бути направлені за межі Росії.
Не враховуючи тих осіб, які мобілізуються в межах наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.
За словами розвідників, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай: “Пізній початок циклу свідчить про зростальний тиск на здатність Росії підготувати й оснастити велику кількість нових призовників.
“Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля”, — зазначається в огляді.
- Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним “часткова мобілізація” як відповідь на успіхи України в контрнаступі продемонструвала настільки низьку ефективність, що це публічно змушений був визнати навіть сам лідер держави.
- Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір. Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони (МО) Росії про те, що ситуація загалом під контролем.