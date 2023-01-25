Британські розвідники вважають, що російські танки Т-14 "Армата" не відповідають звичайним стандартам та знаходяться в поганому стані.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За словами розвідників, росіяни працювали над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків Т-14 “Армата” до першого бойового розгортання цього типу в Україні. Однак останніми місяцями війська РФ не охоче користувалися першою партію Т-14, оскільки техніка була в дуже поганому стані.

Наразі не відомо, які аспекти танків викликали подібну реакцію, проте протягом останніх трьох років чиновники у РФ публічно говорили про проблеми з двигуном та тепловізійними системами Т-14.

Торік міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав запланований випуск на 2022 рік лише “дослідно-промисловою” партією. У такий спосіб, розвідники вважають, що малоймовірно, що будь-які розгорнуті танки Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам для того, щоби нова техніка вважалася справною.