Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За словами розвідників, росіяни працювали над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків Т-14 “Армата” до першого бойового розгортання цього типу в Україні. Однак останніми місяцями війська РФ не охоче користувалися першою партію Т-14, оскільки техніка була в дуже поганому стані.
Наразі не відомо, які аспекти танків викликали подібну реакцію, проте протягом останніх трьох років чиновники у РФ публічно говорили про проблеми з двигуном та тепловізійними системами Т-14.
Торік міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав запланований випуск на 2022 рік лише “дослідно-промисловою” партією. У такий спосіб, розвідники вважають, що малоймовірно, що будь-які розгорнуті танки Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам для того, щоби нова техніка вважалася справною.
- Російські окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Харківської області. Зокрема за минулу добу унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали двоє мирних мешканців.
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- Протягом минулої доби, 24 січня, ворог завдав 52 удари по території Херсонської області. Внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. Крім того, за даними ОВА, одна особа загинула.