У британській розвідці зауважили, що вже незабаром може настати "ключовий момент ворожнечі" між очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міноборони РФ.

Джерело: Twiiter міноборони Великої Британії

Фахівці нагадали, що нещодавно російське оборонне міністерство почало вимагати від членів “добровільних військових формувань”, таких як ПВК “Вагнер” підписати контракт безпосередньо з міноборони.

Цей крок також було схвалено президентом РФ Володимиром Путіним.

Проте декілька місяців поспіль очільник вагнерівців Євген Пригожин різко критикував російське міноборони, водночас підкорюючись владі Путіна.

“Однак, попри схвалення Путіна, 14 червня 2023 року Пригожин заявив, що “жоден із бійців Вагнера не готовий знову стати на шлях ганьби”. Тому вони не підпишуть контракти”, – нагадали фахівці.

У розвідці дійшли висновку, що така риторика Пригожина “переростає в непокору більш широким верствам російського істеблішменту”.

“1 липня 2023 року, крайній термін підписання контрактів волонтерами, ймовірно, стане ключовим моментом у ворожнечі”, – резюмували розвідники Великої Британії.

Нагадаємо, 21 лютого лідер російських найманців Євген Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

4 травня Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.

Згодом він попередив, що попередив, що 10 травня його найманці вийдуть із міста Бахмут на Донеччині, де вже декілька місяців тривають запеклі бої. Після чого заявив, що його найманцям почали постачати боєприпаси.

9 травня Пригожин у довгому аудіорепортажі знову про нібито нестачу боєприпасів для його найманців згадав фігуру, яку він назвав “щасливим дідусем”, який “вважав, що з військовою кампанією все добре”.