Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Раніше 1-ша гвардійська танкова армія зазнала значних втрат на початку повномасштабної війни, зокрема, під час відступу з Харківської області у вересні цього року. Тепер її, як припустили розвідники, частково посилено мобілізованими резервістами, проте її чисельність й залишається значно нижчою за дозволену у понад 25 000 осіб.

Росія вже завершила облаштування майже безперервної системи окопів уздовж 60 км між Сватовим і російським кордоном. Попри тривалість цих робіт, глибина оборонних споруд залишається невідомою.

Зазначається, що ефективність оборонних операцій 1-ї гвардійської танкової армії Росії та інших формувань значною мірою залежатиме від обсягу взаємно підтримуваних запасних позицій.