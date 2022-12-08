Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Раніше 1-ша гвардійська танкова армія зазнала значних втрат на початку повномасштабної війни, зокрема, під час відступу з Харківської області у вересні цього року. Тепер її, як припустили розвідники, частково посилено мобілізованими резервістами, проте її чисельність й залишається значно нижчою за дозволену у понад 25 000 осіб.
Росія вже завершила облаштування майже безперервної системи окопів уздовж 60 км між Сватовим і російським кордоном. Попри тривалість цих робіт, глибина оборонних споруд залишається невідомою.
Зазначається, що ефективність оборонних операцій 1-ї гвардійської танкової армії Росії та інших формувань значною мірою залежатиме від обсягу взаємно підтримуваних запасних позицій.
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