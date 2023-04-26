Про це повідомляє пресслужба Військово-повітряних сил Німеччини у Twitter.

Зазначається, що ще два російські винищувачі СУ-27 та один літак ІЛ-20 знову пролетіли у міжнародному повітряному просторі без сигналу транспондера.

Тому, для ідентифікації літаків у повітря підняли німецький та британський винищувачі Eurofighter.

“Літак-розвідник перехопив. Eurofighter отримали тривогу щодо виявлення 3 військових літаків. Два флангових СУ-27 і один Іл-20 з РФ знову пролетіли без сигналу транспондера в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно, 17 квітня, біля повітряного простору країн НАТО над Балтійським морем реактивні літаки RAF Typhoon перехопили пару російських винищувачів та літак-розвідник.