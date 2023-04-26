Про це повідомляє пресслужба Військово-повітряних сил Німеччини у Twitter.
Зазначається, що ще два російські винищувачі СУ-27 та один літак ІЛ-20 знову пролетіли у міжнародному повітряному просторі без сигналу транспондера.
Тому, для ідентифікації літаків у повітря підняли німецький та британський винищувачі Eurofighter.
“Літак-розвідник перехопив. Eurofighter отримали тривогу щодо виявлення 3 військових літаків. Два флангових СУ-27 і один Іл-20 з РФ знову пролетіли без сигналу транспондера в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем”, — йдеться в повідомленні.
Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe
— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023
Нагадаємо, що нещодавно, 17 квітня, біля повітряного простору країн НАТО над Балтійським морем реактивні літаки RAF Typhoon перехопили пару російських винищувачів та літак-розвідник.
- Варто зазначити, що Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії вранці 18 серпня поблизу прибережного міста Порвоо у Фінській затоці.
- Також 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомляють військові США.
- The Washington Post опублікувала інформацію, що, згідно з витоком американського військового документа, під час інциденту 29 вересня 2022 року російські військові ледь не збили британський літак-розвідник RC-135 Rivet Joint. Якби це сталося, то випущена ракета могла б втягнути США та союзників по НАТО у російсько-українську війну.