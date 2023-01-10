Про це повідомив політик у Facebook.
Це спільна ініціатива Фонду Порошенка, ГО “Справа Громад” та місцевих органів влади, спрямована на захист об’єктів енергетичної інфраструктури.
Команді волонтерів вже вдалось завезти 91 вантажівку DAF, які переобладнують і передають у війська.
Ми запустили ще одну дуже важливу програму співпраці з місцевим самоврядуванням. Сьогодні я анонсую старт співпраці із мером Рівного Олександром Третяком та нашою командою у Рівненській обласній та міській радах. На ці військові вантажівки DAF за нашою спільною ініціативою будуть встановлені зенітні установки – ЗУ-23-2″, – розповів Порошенко.
За його словами, вони виконуватимуть дві функції:
- захист об’єктів критичної енергетичної структури. Якщо ворог буде намагатися атакувати об’єкти інфраструктури іранськими дронами, то пересувні зенітні установки зустрінуть їх;
- в умовах зростання загрози з білоруського напрямку, установки зустрінуть вогнем спробу ворога просунутися всередину нашої території.
Довідка. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частину автомобілів обладнано кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.
- Петро Порошенко переконаний, що великим волонтерським фондам потрібно координувати діяльність задля підвищення ефективності ЗСУ.
- Волонтери ГО “Справа Громад” разом з Фондом п’ятого президента Петра Порошенка наразі готують сім нових мобільних побутових комплексів для військових, які передадуть на фронт. Головна мета – забезпечити комфорт таких звичайних речей, як душ, який нині недоступний військовим.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко придбав ще чотири великих генератори для українських міст, їх встановлять у Києві та Миколаєві.