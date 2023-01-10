Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко анонсував старт нового проєкту, в межах якого британські вантажівки DAF обладнають зенітними установками для захисту від іранських БПЛА. Пілотний проєкт реалізують в Рівному.

Про це повідомив політик у Facebook.

Це спільна ініціатива Фонду Порошенка, ГО “Справа Громад” та місцевих органів влади, спрямована на захист об’єктів енергетичної інфраструктури.

Команді волонтерів вже вдалось завезти 91 вантажівку DAF, які переобладнують і передають у війська.

Ми запустили ще одну дуже важливу програму співпраці з місцевим самоврядуванням. Сьогодні я анонсую старт співпраці із мером Рівного Олександром Третяком та нашою командою у Рівненській обласній та міській радах. На ці військові вантажівки DAF за нашою спільною ініціативою будуть встановлені зенітні установки – ЗУ-23-2″, – розповів Порошенко.

За його словами, вони виконуватимуть дві функції:

захист об’єктів критичної енергетичної структури. Якщо ворог буде намагатися атакувати об’єкти інфраструктури іранськими дронами, то пересувні зенітні установки зустрінуть їх;

в умовах зростання загрози з білоруського напрямку, установки зустрінуть вогнем спробу ворога просунутися всередину нашої території.

Довідка. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частину автомобілів обладнано кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.