Британську підготовку українських пілотів буде спрямовано на підвищення стійкості «постконфліктного періоду» — Воллес

9 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що підготовку українських пілотів, ймовірно, буде спрямовано на підвищення "постконфліктної" стійкості.

Про це повідомляє CNN.

Велика Британія поки що не заявляла, що обов’язково надсилатиме винищувачі в Україну.

Сказано, що ми збираємося розпочати навчання для підвищення стійкості України, ймовірно, після конфлікту”, – пояснив Воллес.

Він зауважив, що це “не відрізняється” від того, що зробили Велика Британія та її союзники, щоб допомогти “реформувати” оборону України після анексії Росією Криму в 2014 році та підтримки Росією сепаратистів на сході України.

Одначе, сказав він, “очевидно, всі ми на цій платформі знаємо, що ми не повинні нічого виключати і нічого не виключати”.

Уряд Великої Британії заявив, що навчатиме українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО.

Навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому”, – йдеться в заяві Даунінг-стріт.

Наразі Велика Британія зможе надати Україні лише кілька “Тайфунів”, винищувачів четвертого покоління. Втім, їх не оптимізовано для ведення війни в Україні. Натомість українська влада запросила близько 200 західних літаків.