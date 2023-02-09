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Британську підготовку українських пілотів буде спрямовано на підвищення стійкості «постконфліктного періоду» — Воллес

9 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що підготовку українських пілотів, ймовірно, буде спрямовано на підвищення "постконфліктної" стійкості.

Четвер, 9 лютого 2023, 20:04
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Про це повідомляє CNN.

Велика Британія поки що не заявляла, що обов’язково надсилатиме винищувачі в Україну.

Сказано, що ми збираємося розпочати навчання для підвищення стійкості України, ймовірно, після конфлікту”, – пояснив Воллес.

Він зауважив, що це “не відрізняється” від того, що зробили Велика Британія та її союзники, щоб допомогти “реформувати” оборону України після анексії Росією Криму в 2014 році та підтримки Росією сепаратистів на сході України.

Одначе, сказав він, “очевидно, всі ми на цій платформі знаємо, що ми не повинні нічого виключати і нічого не виключати”.

Уряд Великої Британії заявив, що навчатиме українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО.

Навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому”, – йдеться в заяві Даунінг-стріт.

Наразі Велика Британія зможе надати Україні лише кілька “Тайфунів”, винищувачів четвертого покоління. Втім, їх не оптимізовано для ведення війни в Україні. Натомість українська влада запросила близько 200 західних літаків.

Теги: Бен Воллес, Велика Британія, підготовка пілотів, українські пілоти

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