Британську підготовку українських пілотів буде спрямовано на підвищення стійкості «постконфліктного періоду» — Воллес

Про це повідомляє CNN.
Велика Британія поки що не заявляла, що обов’язково надсилатиме винищувачі в Україну.
Сказано, що ми збираємося розпочати навчання для підвищення стійкості України, ймовірно, після конфлікту”, – пояснив Воллес.
Він зауважив, що це “не відрізняється” від того, що зробили Велика Британія та її союзники, щоб допомогти “реформувати” оборону України після анексії Росією Криму в 2014 році та підтримки Росією сепаратистів на сході України.
Одначе, сказав він, “очевидно, всі ми на цій платформі знаємо, що ми не повинні нічого виключати і нічого не виключати”.
Уряд Великої Британії заявив, що навчатиме українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО.
Навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому”, – йдеться в заяві Даунінг-стріт.
Наразі Велика Британія зможе надати Україні лише кілька “Тайфунів”, винищувачів четвертого покоління. Втім, їх не оптимізовано для ведення війни в Україні. Натомість українська влада запросила близько 200 західних літаків.
- 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, – заявив радник міністра оборони України.