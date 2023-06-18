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Британський БТР Spartan, придбаний Фондом Сергія Притули, працює на сході України (відео)
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Гусеничний бронетранспортер британської армії FV103 Spartan, на який зібрав кошти Фонд Сергія Притули, зараз експлуатується українською армією на сході України.

Неділя, 18 червня 2023, 08:05
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Джерело: Майор у Twitter

Як повідомляли #Букви, протягом 1-2 березня в Україну прибули перші 24 гусеничних броньовиків, які закупив Благодійний фонд Сергія Притули на пожертви українців та донорів зі всього світу. Всього очікується 101 одиниця техніки.

Йдеться про броньовики восьми моделей, серед яких: 

  • FV103 Spartan – бронетранспортер для перевезення особового складу;
  • Samaritan – броньована гусенична медична евакуаційна машина;
  • Sultan – броньована гусенична командна машина;
  • Stormer – броньована гусенична машина під встановлення зенітної системи;
  • Shielder – броньована гусенична машина для підвозу боєкомплекту, особового складу встановлення протитанкових ракетних комплексів;
  • FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевезення особового складу;
  • FV434 – броньована гусенична машина з краном для ремонту та евакуації;
    Samson – броньована гусенична машина для евакуації бронетехніки.

Техніка прибуває в Україну поступово через складність логістики. Витрати на доставлення бронемашин до України забезпечує “Нова пошта”. Дати та маршрути постачань у Фонді не озвучують із міркувань безпеки.

Нагадаємо, що про збір на британські бронетранспортери у Фонді Притули оголосили ще 2 листопада 2022 року. Тоді за півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень.

Завдяки цим коштам волонтери законтрактували 101 одиницю гусеничної бронетехніки.

Теги: війна, FV103 Spartan, відео, війна, Гусеничний бронетранспортер, підтримка України, російсько-українська війна, схід України, Фонд Сергія Притули, БТР

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