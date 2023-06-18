Британський БТР Spartan, придбаний Фондом Сергія Притули, працює на сході України (відео)

Джерело: Майор у Twitter

Як повідомляли #Букви, протягом 1-2 березня в Україну прибули перші 24 гусеничних броньовиків, які закупив Благодійний фонд Сергія Притули на пожертви українців та донорів зі всього світу. Всього очікується 101 одиниця техніки.

Йдеться про броньовики восьми моделей, серед яких:

Техніка прибуває в Україну поступово через складність логістики. Витрати на доставлення бронемашин до України забезпечує “Нова пошта”. Дати та маршрути постачань у Фонді не озвучують із міркувань безпеки.

Нагадаємо, що про збір на британські бронетранспортери у Фонді Притули оголосили ще 2 листопада 2022 року. Тоді за півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень.

Завдяки цим коштам волонтери законтрактували 101 одиницю гусеничної бронетехніки.