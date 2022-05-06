На початку квітня 2022 року голова Фонду Adderstone Foundation Ієн Баггетт звернувся до Благодійного фонду Ігоря Кононенка з пропозицією допомогти та підтримати Україну в боротьбі проти Російської Федерації. Разом вони вже доставили в Україну 1 000 турнікетів САТ, 1 000 одиниць кровоспинного засобу Celox, протизастудних та знеболювальних нерецепторних медикаментів, засобів гігієни на суму понад 65 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Частину турнікетів та кровоспинних засобів уже доставлено у волонтерські центри на сході та півдні України, де вони будуть спрямовані на потреби захисників України.

Додатково від Фонду Ігоря Кононенка на схід і південь України доставлено бронежилети Maskpol PGZ KN-04 та шоломи Maskpol, аптечки швидкої медичної допомоги та медикаменти.

Раніше у квітні цього року бізнесмен і народний депутат VIII скликання Ігор Кононенко придбав та передав бронежилети та шоломи для батальйону «Скіф», ГО «Справа громад», військовій частині та ТрО Києва.





Британський фонд Adderstone Foundation разом із фондом Кононенка передали допомогу ЗСУ // 3 фото

ДОВІДКА. Фонд Adderstone Foundation було засновано у Ньюкасл-апон-Тайн, Великобританія. Фонд фінансує проєкти, ініціативи, заходи та програми у чотирьох ключових галузях: здоров’я, освіта, соціальні проєкти, спорт.

Фонд Adderstone Foundation є благодійним підрозділом Adderstone Group – потужної британської девелоперської та інвестиційної компанії.