Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Частину турнікетів та кровоспинних засобів уже доставлено у волонтерські центри на сході та півдні України, де вони будуть спрямовані на потреби захисників України.

Додатково від Фонду Ігоря Кононенка на схід і південь України доставлено бронежилети Maskpol PGZ KN-04 та шоломи Maskpol, аптечки швидкої медичної допомоги та медикаменти.

Раніше у квітні цього року бізнесмен і народний депутат VIII скликання Ігор Кононенко придбав та передав бронежилети та шоломи для батальйону «Скіф», ГО «Справа громад», військовій частині та ТрО Києва.

  • Британський фонд Adderstone Foundation разом із фондом Кононенка передали допомогу ЗСУ

    Фото: Інтерфакс-Україна

  • Британський фонд Adderstone Foundation разом із фондом Кононенка передали допомогу ЗСУ

    Фото: Інтерфакс-Україна

  • Британський фонд Adderstone Foundation разом із фондом Кононенка передали допомогу ЗСУ

    Фото: Інтерфакс-Україна

Британський фонд Adderstone Foundation разом із фондом Кононенка передали допомогу ЗСУ // 3 фото

ДОВІДКА. Фонд Adderstone Foundation було засновано у Ньюкасл-апон-Тайн, Великобританія. Фонд фінансує проєкти, ініціативи, заходи та програми у чотирьох ключових галузях: здоров’я, освіта, соціальні проєкти, спорт.

Фонд Adderstone Foundation є благодійним підрозділом Adderstone Group – потужної британської девелоперської та інвестиційної компанії.