Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
Частину турнікетів та кровоспинних засобів уже доставлено у волонтерські центри на сході та півдні України, де вони будуть спрямовані на потреби захисників України.
Додатково від Фонду Ігоря Кононенка на схід і південь України доставлено бронежилети Maskpol PGZ KN-04 та шоломи Maskpol, аптечки швидкої медичної допомоги та медикаменти.
Раніше у квітні цього року бізнесмен і народний депутат VIII скликання Ігор Кононенко придбав та передав бронежилети та шоломи для батальйону «Скіф», ГО «Справа громад», військовій частині та ТрО Києва.
Британський фонд Adderstone Foundation разом із фондом Кононенка передали допомогу ЗСУ // 3 фото
ДОВІДКА. Фонд Adderstone Foundation було засновано у Ньюкасл-апон-Тайн, Великобританія. Фонд фінансує проєкти, ініціативи, заходи та програми у чотирьох ключових галузях: здоров’я, освіта, соціальні проєкти, спорт.
Фонд Adderstone Foundation є благодійним підрозділом Adderstone Group – потужної британської девелоперської та інвестиційної компанії.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський започаткував та оголосив про міжнародну кампанію United24. Завдяки новій ініціативі будь-хто з різних куточків планети може допомогти Україні на тлі повномасштабної російської агресії.
- Також ще у березні після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.
- Напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Водночас ЗМІ підрахували, як найзаможніші українці допомагають країні під час війни та скільки коштів на це витратили.
- Варто зазначити, що станом на 21 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 113 млн грн. Загалом Нацбанк вже перерахував на потреби військових понад 15,2 млрд грн.