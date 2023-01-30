Про це повідомило BBC.

Пітер Форд самостійно фінансує публікацію книги. У ній налічується 300 фотографій. Книгу планують опублікувати через кілька тижнів під назвою “Київ — моменти часу”.

“Ці люди, з якими я працював, страждають (сьогодні на війні, – ред.). Я просто подумав, що я можу зробити?” – пояснив Форд свою ідею.

Фото: Пітер Форд / Літні люди танцюють на Майдані Незалежності

Фотографії зроблено у період між 1996 і 1999 роками. Три роки Пітер Форд з англійського міста Волсолл жив у Києві. Він працював у міністерстві закордонних справ Британії. Крім того, чоловік був позаштатним фотографом для Associated Press (AP).

Фото: Пітер Форд / Чоловіки грають у шахи

“Фотографій того періоду українського життя збереглося небагато, і роботи Пітера є неоціненним внеском в історію України”, – зазначив відомий український фотограф, колега автора книги по роботі в AP Єфрем Лукацький.

За його словами, у Києві фотографи досі обговорюють серію знімків.

Фото: Пітер Форд / Ветерани радянської армії виголошують тост у Києві

За словами фотографа, світлини “документують період життя”, коли чоловіки у плавках грали в шахи просто неба, а студенти консерваторії виступали у метро. Автор додав, що нині українцям – не до свят та ігор в шахи.

“Порівняння між їхньою приязністю та теплотою, дружбою з ними, і тим, що з ними відбувається, – це просто занадто для мене, щоб просто споглядати”, – наголосив він.

Фото: Пітер Форд / Театр опери та балету у Києві, де зображено балерину Олену Горбач з двома моделями

Пітер Форд досі працює фотографом і висвітлює різні події та спортивні заходи в усьому світі. Зокрема підтримує зв’язок з українськими друзями.

Фото: Пітер Форд / Патріарх Філарет освячує воду Дніпра на Водохреща перед зануренням

Він сподівається, що копію книги передадуть меру Києва Віталію Кличку, бо його брат-боксер Володимир зображений на фотографії.

Фото: Пітер Форд / Володимир Кличко