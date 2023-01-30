Про це повідомило BBC.
Пітер Форд самостійно фінансує публікацію книги. У ній налічується 300 фотографій. Книгу планують опублікувати через кілька тижнів під назвою “Київ — моменти часу”.
“Ці люди, з якими я працював, страждають (сьогодні на війні, – ред.). Я просто подумав, що я можу зробити?” – пояснив Форд свою ідею.
Фотографії зроблено у період між 1996 і 1999 роками. Три роки Пітер Форд з англійського міста Волсолл жив у Києві. Він працював у міністерстві закордонних справ Британії. Крім того, чоловік був позаштатним фотографом для Associated Press (AP).
“Фотографій того періоду українського життя збереглося небагато, і роботи Пітера є неоціненним внеском в історію України”, – зазначив відомий український фотограф, колега автора книги по роботі в AP Єфрем Лукацький.
За його словами, у Києві фотографи досі обговорюють серію знімків.
За словами фотографа, світлини “документують період життя”, коли чоловіки у плавках грали в шахи просто неба, а студенти консерваторії виступали у метро. Автор додав, що нині українцям – не до свят та ігор в шахи.
“Порівняння між їхньою приязністю та теплотою, дружбою з ними, і тим, що з ними відбувається, – це просто занадто для мене, щоб просто споглядати”, – наголосив він.
Пітер Форд досі працює фотографом і висвітлює різні події та спортивні заходи в усьому світі. Зокрема підтримує зв’язок з українськими друзями.
Він сподівається, що копію книги передадуть меру Києва Віталію Кличку, бо його брат-боксер Володимир зображений на фотографії.
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