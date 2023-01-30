Британський фотограф з Вест-Мідландсу Пітер Форд презентує книгу фотографій, зроблених в Україні у 1990-ті роки. Митець, який є колишнім дипломатом міністерства закордонних справ Великої Британії, планує відправити кошти від продажу на благодійність для допомоги українцям.

Про це повідомило BBC.

Пітер Форд самостійно фінансує публікацію книги. У ній налічується 300 фотографій. Книгу планують опублікувати через кілька тижнів під назвою “Київ — моменти часу”.

“Ці люди, з якими я працював, страждають (сьогодні на війні, – ред.). Я просто подумав, що я можу зробити?” – пояснив Форд свою ідею. Фотографії зроблено у період між 1996 і 1999 роками. Три роки Пітер Форд з англійського міста Волсолл жив у Києві. Він працював у міністерстві закордонних справ Британії. Крім того, чоловік був позаштатним фотографом для Associated Press (AP).

“Фотографій того періоду українського життя збереглося небагато, і роботи Пітера є неоціненним внеском в історію України”, – зазначив відомий український фотограф, колега автора книги по роботі в AP Єфрем Лукацький. За його словами, у Києві фотографи досі обговорюють серію знімків.

За словами фотографа, світлини “документують період життя”, коли чоловіки у плавках грали в шахи просто неба, а студенти консерваторії виступали у метро. Автор додав, що нині українцям – не до свят та ігор в шахи.