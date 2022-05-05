Колишній начальник генерального штабу британської армії заявив, що 10-15% території України залишаться окупованими росіянами навіть після припинення вогню.

Про це Річард Даннатт розповів у прямому етері британського новинного каналу Sky News.

На його думку, перспективи завершення війни в Україні є “досить похмурими” для українців.

“Сумна реальність полягає у тому, що в якийсь момент, сподіваємось, у недалекому майбутньому, буде певна форма загального припинення вогню, і війна припиниться там, де є зараз”, – сказав Даннатт.

Однак британський генерал наголосив, що витіснити росіян з зайнятих українських територій буде непросто. Він сказав, що з доброї волі російські армійці не залишать окуповані території, а сподіватись на допомогу НАТО чи Заходу українцям не варто.

“Вони не будуть проводити операцію в іракському стилі, щоб вигнати росіян з України, так само як виганяли Саддама Хусейна з Кувейту. Цього просто не станеться”, – наголосив британський генерал.

За його словами, можливо доведеться звикати до нового статус-кво, коли 10-15% території України будуть окуповані Росією і з цим нічого не можна зробити.

Річард Даннатт також поділився думкою щодо ситуації у Маріуполі. Він зауважив, що штурм “Азовсталі”, де перебувають українські захисники, вочевидь пов’язаний з наближенням 9 травня.

“Схоже, вони відновили пряму атаку, щоб спробувати придушити частини опору, що залишилися, щоб у понеділок могли заявити, що вони захопили Маріуполь, а отже вони завершили свій сухопутний коридор з Криму через Донбас у складі власне Росії”, – додав Даннатт.

Події у Маріуполі він назвав трагедією. За його словами, мирним мешканцям, можливо, вдасть покинути оточене місто, якщо росіяни дотримуватимуться режиму припинення вогню, проте перспективи українських воїнів, які перебувають в “Азовсталі”, дуже похмурі.