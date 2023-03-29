Про це інформує пресслужба United24.

Як повідомляється, у 1998 році у віці 23 років Гріллз став наймолодшим британцем, який підкорив Еверест. Сьогодні він став першим представником Об’єднаного Королівства, який приєднався до United24.

Зазначено, що телеведучий просуватиме напрям “Відбудова України”, щоб більше українців повернулися до своїх домівок.

Також додається, що з перших днів повномасштабного вторгнення він активно підтримує Україну. Освітня компанія Беара разом із Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для допомоги українцям.

Крім того, у грудні 2022 телеведучий відвідав Україну та зняв фільм “Зона бойових дій: Беар Гріллс зустрічається з президентом Зеленським”. Зараз він вийшов у прокат у США та Великобританії.

Нагадаємо, що зірка серіалу “Вікінги”, акторка, режисерка та продюсерка Кетрін Винник стала першою амбасадоркою United24 з Канади. До партнерів United24 також долучився її благодійний фонд The Winnick Foundation.