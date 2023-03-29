Про це інформує пресслужба United24.
Як повідомляється, у 1998 році, у віці 23 років Гріллз став наймолодшим британцем, який підкорив Еверест. Сьогодні він став першим представником Об’єднаного Королівства, який приєднався до United24.
Зазначено, що телеведучий просуватиме напрям “Відбудова України”, щоб більше українців повернулися до своїх домівок.
Також додається, що з перших днів повномасштабного вторгнення він активно підтримує Україну. Освітня компанія Беара разом із Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для допомоги українцям.
Крім того, у грудні 2022 телеведучий відвідав Україну та зняв фільм “Зона бойових дій: Беар Гріллз зустрічається з президентом Зеленським”. Зараз стрічка вийшла у прокат у США та Великобританії.
Нагадаємо, що зірка серіалу “Вікінги”, акторка, режисерка та продюсерка Кетрін Винник стала першою амбасадоркою United24 з Канади. До партнерів United24 також долучився її благодійний фонд The Winnick Foundation.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.
- Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Футбольний клуб “Динамо” (Київ) та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю, у межах якого “Динамо” профінансує відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні.