Про це інформує пресслужба United24.

За його словами, увесь світ продовужує підтримувати Україну. Громадяни з різних країн постійно нагадують світу про боротьбу з російським противником.

“Ми стоїмо з Україною, ми любимо вас і сподіваємося, що ця дурна війна закінчиться якомога швидше”, – наголосив Сайкс.

Нагадаємо, що американський актор і режисер Ітан Гоук у відеозверненні висловив подяку українському народу за те, що він продовжує боротися за власну незалежність та спільні цінності усього демократичного світу.

Варто зазначити, що англійський актор Люк Еванс, який підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, також записав підбадьорливе звернення до українців.

ДОВІДКОВО. Олівер Сайкс — музикант, вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon та засновник лінії одягу Drop Dead.

У 2022 році на тлі російського вторгнення в Україну бренд Osborn Works, який є домом для лінії альтернативного одягу Drop Dead від Олівера Сайкса, випустив мерч на підтримку України. Безпосередньо проєкт запустила матір вокаліста гурту – Керол Сайкс. Кошти від продажу мерчу передаються волонтерам.