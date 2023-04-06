Про це інформує пресслужба United24.
За його словами, увесь світ продовужує підтримувати Україну. Громадяни з різних країн постійно нагадують світу про боротьбу з російським противником.
“Ми стоїмо з Україною, ми любимо вас і сподіваємося, що ця дурна війна закінчиться якомога швидше”, – наголосив Сайкс.
Нагадаємо, що американський актор і режисер Ітан Гоук у відеозверненні висловив подяку українському народу за те, що він продовжує боротися за власну незалежність та спільні цінності усього демократичного світу.
Варто зазначити, що англійський актор Люк Еванс, який підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, також записав підбадьорливе звернення до українців.
ДОВІДКОВО. Олівер Сайкс — музикант, вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon та засновник лінії одягу Drop Dead.
У 2022 році на тлі російського вторгнення в Україну бренд Osborn Works, який є домом для лінії альтернативного одягу Drop Dead від Олівера Сайкса, випустив мерч на підтримку України. Безпосередньо проєкт запустила матір вокаліста гурту – Керол Сайкс. Кошти від продажу мерчу передаються волонтерам.
- Зірка серіалу “Вікінги”, акторка, режисерка та продюсерка Кетрін Винник стала першою амбасадоркою United24 з Канади. До партнерів United24 також долучився її благодійний фонд The Winnick Foundation.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, також став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він став першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.