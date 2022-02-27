Компанія "British Petroleum" (BP) повідомила, що позбудеться 19,75% своїх акції у державній російській компанії "Роснефть". Таке рішення було ухвалено на тлі вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За інформацією, рада директорів “BP” сповістила про вихід зі свого пакета акцій “Роснефти”, якими володіє з 2013 року.

Головний виконавчий директор “British Petroleum” Бернард Луні також негайно залишить посаду у раді директорів російської нафтової компанії.

За даними CNN, британський нафтовий гігант отримав заклик про продаж акцій “Роснефти” від уряду Великої Британії, після того, як Росія наважилася на повномасштабне військове вторгнення в Україну.

За словами Бернарда Луні, він, як і “більшість інших”, був шокований та засмучений через дії Кремля в Україні. Власне вся ця ситуація і змусила їх категорично переглянути позицію “British Petroleum” щодо “Роснефти”.

“Впевнений, що рішення яке ми прийняли як рада директорів, не просто правильне, а й таке, що відповідає довгостроковим інтересам “BP””, – наголосив Луні.

Очільник “British Petroleum” Хельге Лунд, своє чергою, додав, що холдинг “Роснефти” більше не узгоджується з бізнесом та стратегією “BP”.

Довідка: “British Petroleum” – нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна монополія Великої Британії. Розвідує і добуває нафту у 26 країнах. “ВР” є одним із найбільших іноземних інвесторів у Росії. Британська компанія має двох представників у складі ради директорів “Роснефти”.

Наразі “ВР” володіє часткою у трьох спільних з “Роснефтью” компаніях – ТзОВ “Тасс-Юрях Нефтегаздобыча”, яке розробляє Середньоботуобінське нафтогазоконденсатне місце народження на Сході Сибіру; ТзОВ “Ермак Нефтегаз”, яке веде геологорозвідку у Західному Сибіру та басейні Єнісей-Хатанга; СП “Харампурнефтегаз”, яке добуває нафту на зрілих родовищах.

Довідка: президентом компанії “Роснефть” є Ігор Іванович Сєчин. З 31 грудня 1999 року заступник керівника Адміністрації Президента РФ Путіна, з 2004 року заступник керівника Адміністрації Президента — помічник Президента Росії; з 12 травня 2008 по 21 травня 2012 року — заступник Голови Уряду РФ.

За оцінками газети “Ведомости” та журналу Forbes, з 2009 року — друга за впливом людина в Росії після Путіна.

У березні 2014 року Сєчин був доданий до списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб США через його роль у дестабілізації ситуації в Україні.

Йому заборонено в’їзд до США, його кошти заморожені на американських рахунках та американським громадянам і компаніям заборонено будь-які ділові стосунки з компаніями, до яких причетний російський олігарх.