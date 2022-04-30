Британський політик-консерватор пішов у відставку після того, як зізнався, що переглядав порно в парламенті

Член парламенту від Консервативної партії прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Ніл Періш заявив, що йде у відставку після того, як зізнався, що двічі переглядав порнографію в Палаті громад.

Про це повідомляє CNN.

Періш сказав, що вперше, коли він побачив відвертий матеріал, був випадковістю після пошуку в Інтернеті сільськогосподарських транспортних засобів. Також за його словами, вдруге було навмисно і “моментом божевілля”.

65-річний депутат від Тівертона і Хонітона був відсторонений від своєї партії в п’ятницю через інцидент. Відставка спричинить додаткові вибори на місце в південно-західній Англії.

Прессекретар консерваторів сказав, що вони подякували Перішу за його службу протягом останніх 12 років. Він також представляє свій район з 2010 року та очолює Комісію з питань навколишнього середовища, продовольства та сільських справ.