За інформацією ЗМІ прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав розпорядження проаналізувати хід війни в Україні. В британському уряді побоюються, що такий крок може призвести до уповільнення надання допомоги Україні.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в британському уряді.

Як зазначили джерела, Сунак закликав провести аналіз щодо війни в Україні. За результатами цього аналізу британський прем’єр хоче зрозуміти, наскільки важливою є допомога, надана Великою Британією.

Як пояснив співрозмовник BBC, йдеться”про те, щоб подивитися, що ми вклали, а що ми отримали”.

Таке рішення Сунака викликало тривогу у деяких британських посадовців, адже, за словами військових, саме надання допомоги озброєння Україні взимку може мати вирішальне значення.

“Війни виграють на інстинктах. На початку це був Борис, який сказав: “Давайте діяти”. Так що Ріші треба знайти в собі “внутрішнього Бориса” в сфері міжнародної політики, але, звісно, не в будь-яких інших відносинах”, — наголосило джерело.

Воно також повідомило, що в Києві знають про вимогу Сунака і президент України Володимир Зеленський просить британського прем’єр-міністра продовжувати надавати велику військову підтримку.

“Він розмовляв із Ріші. Він намагається надихнути його, говорячи, що Велика Британія — великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні”, — додав співрозмовник.

У BBC зауважили, що основні посадовці у британському уряді вважають, що російсько-українська війна зайшла в глухий кут. Тому єдиний спосіб для якоїсь зі сторін отримати перевагу — значно збільшити запаси озброєнь.

За даними BBC, окремі представники британського уряду побоюються, що Сунак захоче обмежити допомогу Україні, щоб нібито не спровокувати ескалацію війни.

“Ми зуміли закріпити американську рішучість на всіх рівнях. Ми тиснули, але робили це в дружній манері. Не хотілося би, щоб Ріші підкріплював обережність Байдена. Треба, щоб він підштовхував його так, як це робив Борис”, — сказало джерело BBC.