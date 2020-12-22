Covid-19 Україна

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Британський штам COVID-19 більш небезпечний для дітей, – вчені

Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.

Вівторок, 22 грудня 2020, 18:12

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, вчені урядової Консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів (NERVTAG), які відстежують штам, заявили, що він швидко став домінантним на півдні Великої Британії, і незабаром може зробити те ж саме по всій країні.

“Зараз ми впевнені, що цей штам має перевагу в передачі перед іншими варіантами вірусів, які зараз перебувають у Великобританії”, – сказав Пітер Хорбі, професор з нових інфекційних захворювань в Оксфордському університеті та завідувач NERVTAG.

“Існує натяк на те, що він має вищу схильність заражати дітей. Ми не встановили жодної причини агресивності вірусу щодо дітей, але ми можемо це побачити у статистиці заражень. Нам потрібно буде зібрати більше даних, щоб побачити, як він поводитиметься в майбутньому”, – сказав Ніл Фергюсон, професор та інфекційний епідеміолог з Імперського коледжу в Лондоні, а також член NERVTAG.

Поява мутованого варіанту SARS-CoV-2 спонукала деякі країни припинити сполучення з Великобританією та підштовхнуло деякі регіони країни до жорстких обмежень у Різдвяний період.

Венді Барклай, інший професор NERVTAG і фахівець з вірусології Imperial, сказав, що нова мутація змінила спосіб проникнення в клітини людини, тому “діти, ймовірно, такі ж сприйнятливі до цього вірусу, як дорослі”.

“Отже, з огляду на схеми їх змішування, очікується, що більше дітей заразиться”, – сказав Барклай.

  • Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
  • Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
  • Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, попри те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
Теги: британський штам, Коронавірус, штам

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