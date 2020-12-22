Британський штам COVID-19 більш небезпечний для дітей, – вчені

Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, вчені урядової Консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів (NERVTAG), які відстежують штам, заявили, що він швидко став домінантним на півдні Великої Британії, і незабаром може зробити те ж саме по всій країні.

“Зараз ми впевнені, що цей штам має перевагу в передачі перед іншими варіантами вірусів, які зараз перебувають у Великобританії”, – сказав Пітер Хорбі, професор з нових інфекційних захворювань в Оксфордському університеті та завідувач NERVTAG.

“Існує натяк на те, що він має вищу схильність заражати дітей. Ми не встановили жодної причини агресивності вірусу щодо дітей, але ми можемо це побачити у статистиці заражень. Нам потрібно буде зібрати більше даних, щоб побачити, як він поводитиметься в майбутньому”, – сказав Ніл Фергюсон, професор та інфекційний епідеміолог з Імперського коледжу в Лондоні, а також член NERVTAG.

Поява мутованого варіанту SARS-CoV-2 спонукала деякі країни припинити сполучення з Великобританією та підштовхнуло деякі регіони країни до жорстких обмежень у Різдвяний період.

Венді Барклай, інший професор NERVTAG і фахівець з вірусології Imperial, сказав, що нова мутація змінила спосіб проникнення в клітини людини, тому “діти, ймовірно, такі ж сприйнятливі до цього вірусу, як дорослі”.

“Отже, з огляду на схеми їх змішування, очікується, що більше дітей заразиться”, – сказав Барклай.