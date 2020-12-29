Штам коронавірусу, спалах якого зафіксували у Великобританії, пов’язаний з високими вірусними навантаженнями.

Про це йдеться у декількох наукових дослідженнях, повідомляють #Букви.

Агресивний штам коронавірусу COVID-19, який циркулював Великобританією, пов’язаний із високими навантаженнями вірусу в крові. Такого висновку дійшли вчені під час дослідження, опублікованого на medRxiv.

“Близько 35% пацієнтів, інфікованих новим штамом, мали дуже високий рівень вірусу у своїх зразках, у порівнянні з 10% пацієнтів, інфікованих звичайним варіантом вірусу”, – повідомив керівник дослідження Майкл Кідд.

Більші вірусні навантаження пов’язані з гіршими наслідками COVID-19. Випробування проводились у Бірмінгемській лабораторії. Кідд сказав, що для підтвердження чи спростування висновків необхідне додаткове дослідження.

Ген неандертальця захищає від COVID-19

Специфічна форма білка, що передається від неандертальців, захищає від важкого протікання COVID-19. Ліки, що підвищують рівень цього білка, можуть потенційно допомогти лікувати хворобу, згідно з дослідженням, про яке повідомляється на medRxiv.

Білок, який називається OAS1, бере участь у реакції організму на віруси. Дослідники виявили, що люди з вищим рівнем неандертальської форми OAS1 менш сприйнятливі до COVID-19. Навіть у випадку зараження вони мають менший ризик госпіталізації, інтубації та смерті.

“Ця захисна форма OAS1 присутня в африканців на південь від Сахари, але була втрачена, коли предки сучасних європейців мігрували з Африки. Потім вона була знову введена в європейське населення шляхом спарювання з неандертальцями”, – сказав співавтор дослідження Брент Річардс з Єврейської загальної лікарні та Університету Макгілла в Монреалі.

Ключ до раннього вироблення антитіл до COVID-19

Згідно з новими даними, швидкість вироблення антитіл визначає, чи переживуть пацієнти COVID-19. Дослідники, які вивчали стан 200 пацієнтів з COVID-19, у тому числі 179 госпіталізованих, виявили, що ті, організм яких виробляв так звані нейтралізувальні антитіла протягом 14 днів після розвитку симптомів, врешті одужали. У тих, у кого не виробились такі антитіла, через 14 днів розвинулися високі вірусні навантаження та важче протікання захворювання.

“Незрозуміло, чому антитіла, що утворюються після цього періоду, не можуть сприяти вірусному очищенню та відновленню у пацієнтів з COVID-19”, – зазначають дослідники у звіті, опублікованому на medRxiv.

Керівник дослідження Акіко Івасакі з Медичного факультету Єльського університету написав у суботу в Twitter:

“Можливо, вірус якимось чином стає стійким, ховаючись у важкодоступних тканинах”.