Лабораторія на базі німецької клініки Шаріте підтвердила циркуляцію мутованого британського штаму коронавірусу у ще двох областях України.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Результати дослідження 152 зразків з 200 відправлених показали, що мутовані штами зафіксовані на територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей.

Раніше експерти лабораторії клініки Шаріте констатували циркуляцію 18 мутованих штамів в Україні. Всі вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), а також Азії, Великої Британії та Австралії.

Водночас в Україні не виявлено циркуляції бразильського та південноафриканського штамів коронавірусу.

Нагадаємо, що британський штам коронавірусу B.1.1.7 все більше поширюється в Європі. Група вчених виявила, що цей варіант коронавірусу є причиною більшої кількості смертей, ніж штам, який прийшов з китайського міста Ухань – SARS-CoV-2.