Про це повідомляє AP.
Міністр зауважив, що очікує на огляд від урядових експертів з кібербезпеки, перш ніж приймати рішення щодо “надзвичайно важливого питання”.
Прем’єр-міністр Ріші Сунак раніше натякнув, що Велика Британія може слідувати за США та Європейським Союзом і заборонити додаток на державних мобільних телефонах і пристроях.
Ми серйозно ставимося до безпеки пристроїв… і ми також дивимося на те, що роблять наші союзники, — зазначив Сунак під час свого візиту до США. Ми хочемо переконатися, що захищаємо цілісність і безпеку конфіденційної інформації”.
Минулого місяця уряд США заявив, що співробітники федеральних агентств повинні видалити TikTok з усіх державних мобільних пристроїв. Конгрес, Білий дім, Збройні сили США та більш ніж половина штатів вже заборонили TikTok.
Зауважимо, у лютому у Канаді урядовцям заборонили використовувати TikTok на робочих смартфонах. Додаток має видалитися автоматично і в майбутньому його заборонять встановлювати.
Згодом Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.
Також Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах державних службовців.
- Білий дім надав вказівку державним установам протягом місяця видалити з федеральних пристроїв та систем китайський додаток TikTok.
- Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok з міркувань кібербезпеки. Працівники отримали наказ видалити додаток зі своїх службових та особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов’язані з роботою.
- У грудні 2022 року сенат США одностайно підтримав рішення про заборону держслужбовцям встановлювати на робочі гаджети додаток TikTok з міркувань нацбезпеки. Відтепер пропозицію мають розглянути у Палаті представників.
- Китайський відеододаток TikTok заборонили до використання на всіх пристроях Палати представників США.