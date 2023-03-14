14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.

Про це повідомляє AP.

Міністр зауважив, що очікує на огляд від урядових експертів з кібербезпеки, перш ніж приймати рішення щодо “надзвичайно важливого питання”.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак ​​раніше натякнув, що Велика Британія може слідувати за США та Європейським Союзом і заборонити додаток на державних мобільних телефонах і пристроях.

Ми серйозно ставимося до безпеки пристроїв… і ми також дивимося на те, що роблять наші союзники, — зазначив Сунак під час свого візиту до США. Ми хочемо переконатися, що захищаємо цілісність і безпеку конфіденційної інформації”.

Минулого місяця уряд США заявив, що співробітники федеральних агентств повинні видалити TikTok з усіх державних мобільних пристроїв. Конгрес, Білий дім, Збройні сили США та більш ніж половина штатів вже заборонили TikTok.

Зауважимо, у лютому у Канаді урядовцям заборонили використовувати TikTok на робочих смартфонах. Додаток має видалитися автоматично і в майбутньому його заборонять встановлювати.

Згодом Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.

Також Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах державних службовців.