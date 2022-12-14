Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що загалом підготовку пройдуть 90 суддів з України. Крім того, перша група вже відвідала сесії минулого тижня.
Генеральна прокурорка Великої Британії Вікторія Прентіс заявила, що це забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винних у злочинах, доки триває війна.
“Вони переслідують воєнні злочини в режимі реального часу. Це живий і дуже жорстокий конфлікт”, – сказала Прентіс.
Наразі в Україні засуджено 14 російських військових, а перший суд відбувся у травні. Втім, вже зафіксовано величезну кількість справ щодо понад 43 000 зареєстрованих злочинів.
- Минулими днями міжнародна команда юридичних консультантів працювала з місцевими прокурорами у відвойованому Україною місті Херсон, коли вони почали збирати докази ймовірних сексуальних злочинів російських військ у межах повномасштабного розслідування.
- Міжнародна організація Amnesty International назвала розслідування Міжнародного Кримінального Суду в Україні “вибірковим правосуддям”, заявивши, що у такий спосіб іншим країнам приділяється менше уваги.