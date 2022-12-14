Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що загалом підготовку пройдуть 90 суддів з України. Крім того, перша група вже відвідала сесії минулого тижня.

Генеральна прокурорка Великої Британії Вікторія Прентіс заявила, що це забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винних у злочинах, доки триває війна.

“Вони переслідують воєнні злочини в режимі реального часу. Це живий і дуже жорстокий конфлікт”, – сказала Прентіс.

Наразі в Україні засуджено 14 російських військових, а перший суд відбувся у травні. Втім, вже зафіксовано величезну кількість справ щодо понад 43 000 зареєстрованих злочинів.