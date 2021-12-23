Про це пише британське спеціалізоване видання metoffice.gov.uk.
Прогнозується, що середня глобальна температура у 2022 році буде, у середньому, на 0,97-1,21 ° C вищою середнього значення за доіндустріальний період (1850-1900 рр.).
Учені стверджують, що восьмий рік поспіль середня температура на Землі перевищує 1,0 ° C доіндустріальних рівнів. У прогнозі Метеорологічного бюро ідеться, що, ймовірно, у 2022 році середня температура на Землі буде вище 1,0 ° C . Це продовжить серію найтепліших років для глобальної температури, починаючи з 1850 року.
Разом з тим учені не виключають, що 2022 рік може бути дещо холоднішим, ніж попередні роки, починаючи з 2015 року. Це пов’язують із охородженням у 2021 році Тихого океану, що тимчасово вплинуло на середню світову температуру.
“У 2021 році глобальна температура дещо знизилася через охолодний вплив Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану. Зараз, коли йде ще одна Ла-Нінья, що робить її так званою Ла-Нінья з подвійним падінням. Не дивно, що ми можемо очікувати дещо прохолодніший рік, порівняно з періодом, що пройшов з 2015 року”, – сказав науковець Метеорологічного бюро доктор Нік Данстон.
- Нагадаємо, що у Гренландії зафіксували рекордні +13°C.
- У Національному центрі даних щодо кількості снігу та льоду (NSIDC) повідомили, що останні 6 місяців в Антарктиді виявилися найхолоднішими за всю історію спостережень.