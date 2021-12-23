Фахівці Метеорологічного бюро Великої Британії зробили річний прогноз глобальної температури на Землі на наступний рік. Він передбачає, що нас очікує один із найспекотніших років.

Про це пише британське спеціалізоване видання metoffice.gov.uk.

Прогнозується, що середня глобальна температура у 2022 році буде, у середньому, на 0,97-1,21 ° C вищою середнього значення за доіндустріальний період (1850-1900 рр.).

Учені стверджують, що восьмий рік поспіль середня температура на Землі перевищує 1,0 ° C доіндустріальних рівнів. У прогнозі Метеорологічного бюро ідеться, що, ймовірно, у 2022 році середня температура на Землі буде вище 1,0 ° C . Це продовжить серію найтепліших років для глобальної температури, починаючи з 1850 року.

Разом з тим учені не виключають, що 2022 рік може бути дещо холоднішим, ніж попередні роки, починаючи з 2015 року. Це пов’язують із охородженням у 2021 році Тихого океану, що тимчасово вплинуло на середню світову температуру.

“У 2021 році глобальна температура дещо знизилася через охолодний вплив Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану. Зараз, коли йде ще одна Ла-Нінья, що робить її так званою Ла-Нінья з подвійним падінням. Не дивно, що ми можемо очікувати дещо прохолодніший рік, порівняно з періодом, що пройшов з 2015 року”, – сказав науковець Метеорологічного бюро доктор Нік Данстон.