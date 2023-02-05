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«Буча виключила перемир’я РФ та України» – експрем’єр Ізраїлю

5 лютого колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів про свої спроби зупинити війну між Росією та Україною. За словами політика, з проханням виступити посередником до нього звернувся президент України Володимир Зеленський.

Неділя, 5 лютого 2023, 18:53
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Про це мовиться в інтерв’ю AP.

Беннет провів низку окремих переговорів з главами української та російської держав, готував і передавав чернетки можливої ​​угоди про припинення вогню. Усі свої дії ізраїльський політик погоджував із США. За його словами, у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни, Київ та Москва були готові розглядати різні варіанти врегулювання, включаючи серйозні поступки.

Так на фактично таємних переговорах з російським президентом, що відбулися 5 березня в Москві, Володимир Путін, зазначив Беннет, нібито погодився не вимагати роззброєння та “денацифікації” України. Своєю чергою, Зеленський у відповідь нібито погодився відмовитись від вступу України до НАТО.

Як зазначив колишній прем’єр, всілякі переговори втратили сенс після того, як у квітні розкрилися факти воєнних злочинів російських військових у Бучі. Беннет пояснив, що до Бучі, на відміну від деяких західних лідерів, вважав за перемир’я можливим. ”

Можливо, шанс і був, але чи варто було б укласти таке перемир’я?”, – заявив колишній глава ізраїльського уряду.

Окрім цього, колишній прем’єр-міністр Ізраїлю, який недовго був посередником на початку війни Росії з Україною, також заявив, що отримав від російського президента обіцянку не вбивати свого українського колегу.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що президент РФ зазвичай не дотримується своїх слів.

У минулому Путін обіцяв не окупувати Крим , не порушувати Мінські домовленості, не вдиратися в Україну, але він усе це зробив. Не обманюйте себе: він досвідчений брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану”, – написав дипломат у Twitter.

За інформацією українських спецслужб, з початку повномасштабної війни запобігли 12 замахам на Зеленського.

Теги: Беннет, думка, Ізраїль, переговори, російсько-українська війна, Буча

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