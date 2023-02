«Буча виключила перемир’я РФ та України» – експрем’єр Ізраїлю

Про це мовиться в інтерв’ю AP.

Беннет провів низку окремих переговорів з главами української та російської держав, готував і передавав чернетки можливої ​​угоди про припинення вогню. Усі свої дії ізраїльський політик погоджував із США. За його словами, у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни, Київ та Москва були готові розглядати різні варіанти врегулювання, включаючи серйозні поступки.

Так на фактично таємних переговорах з російським президентом, що відбулися 5 березня в Москві, Володимир Путін, зазначив Беннет, нібито погодився не вимагати роззброєння та “денацифікації” України. Своєю чергою, Зеленський у відповідь нібито погодився відмовитись від вступу України до НАТО.

Як зазначив колишній прем’єр, всілякі переговори втратили сенс після того, як у квітні розкрилися факти воєнних злочинів російських військових у Бучі. Беннет пояснив, що до Бучі, на відміну від деяких західних лідерів, вважав за перемир’я можливим. ”

Окрім цього, колишній прем’єр-міністр Ізраїлю, який недовго був посередником на початку війни Росії з Україною, також заявив, що отримав від російського президента обіцянку не вбивати свого українського колегу.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що президент РФ зазвичай не дотримується своїх слів.

In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 5, 2023