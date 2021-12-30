У 2021 році на новорічні святкування в Бучі виділили майже 7 мільйонів гривень. Кількість витрат міста обійшла більшість обласних центрів України.

Про це повідомляє громадська організація “Рух ЧЕСНО”.

Згідно з даними опублікованими “ЧЕСНО” Буча обійшла по витратах більшість обласних центрів України. Попереду лише Одеса та Запоріжжя. На відміну від обласних центів, в Бучі проживає значна менша кількість мешканців. У перерахунку на одного бучанця вартість новорічного декору — майже 113 гривень.

Якщо брати до уваги перерахунок на одного мешканця, то це дещо більше, ніж сума витрачена іншими обласними центрами на новорічне оздоблення, зазначають у громадській організації.

Як стверджує “Чесно”, мерії Хмельницького, Дніпра, Миколаєва, Кропивницького і традиційно Харкова відтермінували відповідь на звернення організації на 20 днів.

Відомо, що у 2020 році Бучанська міськрада витратила чотири млн гривень на новорічні святкування. Такі витрати передбачили встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.

Цьогорічні витрати Бучі сумарно дорівнюють витратам у дев’ятьох обласних центрах:

Тернополі (199 тис. грн),

Львові (242 тис. грн),

Полтаві (337 тис. грн),

Івано-Франківську (428 тис. грн),

Черкасах (553 тис. грн),

Луцьку (754 тис. грн),

Чернігові (1,01 млн грн),

Житомирі (1,52 млн грн),

Сумах (1,54 млн грн).

У Бучанській міській раді зростання витрат пояснюють збільшенням населення громади до 62 тис. в результаті завершення процесу децентралізації, зазначають у “ЧЕСНО”.

Серед основних статей витрат:

купівля ялинки — 930 тис. грн,

ремонт, монтаж гірлянд та декорацій — майже 1,8 млн грн,

купівля світлодіодних фігур — 1,3 млн,

послуги зимових атракціонів — 1,28 млн грн,

організація заходів — 1,64 млн грн.

Цьогоріч ялинка Бучі претендує на третє місце в рейтингу Лун.