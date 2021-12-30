Про це повідомляє громадська організація “Рух ЧЕСНО”.
Згідно з даними опублікованими “ЧЕСНО” Буча обійшла по витратах більшість обласних центрів України. Попереду лише Одеса та Запоріжжя. На відміну від обласних центів, в Бучі проживає значна менша кількість мешканців. У перерахунку на одного бучанця вартість новорічного декору — майже 113 гривень.
Якщо брати до уваги перерахунок на одного мешканця, то це дещо більше, ніж сума витрачена іншими обласними центрами на новорічне оздоблення, зазначають у громадській організації.
Як стверджує “Чесно”, мерії Хмельницького, Дніпра, Миколаєва, Кропивницького і традиційно Харкова відтермінували відповідь на звернення організації на 20 днів.
Відомо, що у 2020 році Бучанська міськрада витратила чотири млн гривень на новорічні святкування. Такі витрати передбачили встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.
Цьогорічні витрати Бучі сумарно дорівнюють витратам у дев’ятьох обласних центрах:
- Тернополі (199 тис. грн),
- Львові (242 тис. грн),
- Полтаві (337 тис. грн),
- Івано-Франківську (428 тис. грн),
- Черкасах (553 тис. грн),
- Луцьку (754 тис. грн),
- Чернігові (1,01 млн грн),
- Житомирі (1,52 млн грн),
- Сумах (1,54 млн грн).
У Бучанській міській раді зростання витрат пояснюють збільшенням населення громади до 62 тис. в результаті завершення процесу децентралізації, зазначають у “ЧЕСНО”.
Серед основних статей витрат:
- купівля ялинки — 930 тис. грн,
- ремонт, монтаж гірлянд та декорацій — майже 1,8 млн грн,
- купівля світлодіодних фігур — 1,3 млн,
- послуги зимових атракціонів — 1,28 млн грн,
- організація заходів — 1,64 млн грн.
Цьогоріч ялинка Бучі претендує на третє місце в рейтингу Лун.
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