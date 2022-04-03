Про це він написав у Twitter.

“Бучанська різанина була навмисною”, – наголосив Дмитро Кулеба та додав, що росіяни намагаються знищити якомога більше українців. Очільник МЗС наголосив, що росіян необхідно зупинити та вигнати.

Він вимагає від “Великої сімки” негайних нових руйнівних санкцій. Серед них: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від платіжної системи SWIFT.

Свою вимогу Кулеба візуалізував фото жертв російської агресії.

  • Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований картиною російських злочинів у Бучі.
  • Колишня прокурорка ООН Карла дель Понте, яка в 1990-х займалася розслідуванням воєнних злочинів в Руанді та Югославії, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Путіна.