Про це він написав у Twitter.

“Бучанська різанина була навмисною”, – наголосив Дмитро Кулеба та додав, що росіяни намагаються знищити якомога більше українців. Очільник МЗС наголосив, що росіян необхідно зупинити та вигнати.

Він вимагає від “Великої сімки” негайних нових руйнівних санкцій. Серед них: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від платіжної системи SWIFT.

Свою вимогу Кулеба візуалізував фото жертв російської агресії.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022