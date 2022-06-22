Про це йдеться на офіційній сторінці Бучанської міської ради у Facebook.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів учасникам делегації про страшні події, що відбувалися у місті під час окупації російськими загарбниками. Також про неможливість дістатися з одного мікрорайону в інший, отримати гуманітарну допомогу та ліки. Про вбивства мирних людей та заборону ховати й забирати тіла з вулиць у всіх мікрорайонах.

“Це воєнні злочини, за які винні мають бути покараними. З громадян, які залишилися у Бучі під час окупації, кожен п’ятий-шостий був розстріляний”, – зазначив Анатолій Федорук.

Також він розповів делегації Наглядової ради про ідею щодо майбутнього меморіального комплексу, який має стати одночасно і знаком скорботи, і символом перемоги України над російськими окупантами.

Необхідно пам’ятати про всі події, які тут відбувалися. Адже саме з Бучі розпочалося звільнення населених пунктів Київщини.

Натомість учасники Наглядової ради YES дізналися, що у громаді вже є напрацювання щодо меморіального комплексу. Різні проєктні організації вже розробляють свої пропозиції.

“Маємо напрацювання щодо співпраці із фондом Віктора Пінчука”, – йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.

Довідка. Ялтинська європейська стратегія (YES) – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців у місті Ялта, у рамках організації, заснованої у 2004 році українським бізнесменом Віктором Пінчуком. Організаційний комітет конференції визначає метою зустрічі політичних лідерів і бізнесменів сприяння розвитку України та підтримку її євроінтеграційних прагнень.