Про це інформує CNN.

Бербок наголосила, що кожна ознака ослаблення підтримки означає заохочення Путіна продовжувати його дії.

Оскільки ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, ми повинні знову і знову запитувати себе, як ми можемо ще краще допомогти Україні захистити своїх громадян і свою цивільну інфраструктуру”, – додала вона.

Глава МЗС заявила, що продовження надання Україні систем ППО є “принциповим”.

Міністерка закордонних справ ФРН також вимагає від Росії компенсації за збитки, завдані Україні. Вона наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути як варіант для компенсації за збитки, завдані Україні.

Раніше віцеканцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.

Окрім цього, голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.

Своєю чергою, провідний оглядач The Guardian наголосив, що “падіння Путіна є необхідною умовою міцного миру”.