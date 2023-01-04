4 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала західні країни продовжувати надавати Україні зброю для боротьби з Росією, заявивши, що послаблення підтримки Києва означає "заохочення Путіна продовжувати".

Про це інформує CNN.

Бербок наголосила, що кожна ознака ослаблення підтримки означає заохочення Путіна продовжувати його дії.

Оскільки ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, ми повинні знову і знову запитувати себе, як ми можемо ще краще допомогти Україні захистити своїх громадян і свою цивільну інфраструктуру”, – додала вона.

Глава МЗС заявила, що продовження надання Україні систем ППО є “принциповим”.

Міністерка закордонних справ ФРН також вимагає від Росії компенсації за збитки, завдані Україні. Вона наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути як варіант для компенсації за збитки, завдані Україні.

Раніше віцеканцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.

Окрім цього, голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.

Своєю чергою, провідний оглядач The Guardian наголосив, що “падіння Путіна є необхідною умовою міцного миру”.