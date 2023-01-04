Про це інформує CNN.
Бербок наголосила, що кожна ознака ослаблення підтримки означає заохочення Путіна продовжувати його дії.
Оскільки ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, ми повинні знову і знову запитувати себе, як ми можемо ще краще допомогти Україні захистити своїх громадян і свою цивільну інфраструктуру”, – додала вона.
Глава МЗС заявила, що продовження надання Україні систем ППО є “принциповим”.
Міністерка закордонних справ ФРН також вимагає від Росії компенсації за збитки, завдані Україні. Вона наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути як варіант для компенсації за збитки, завдані Україні.
Раніше віцеканцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.
Окрім цього, голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.
Своєю чергою, провідний оглядач The Guardian наголосив, що “падіння Путіна є необхідною умовою міцного миру”.
- У Німеччині виступили проти перемир’я на умовах Росії. У Берліні наголосили, що припинення вогню в Україні на російських умовах не покращить ситуацію.
- Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяному телезверненні заявив, що німці допомагають Україні, оскільки їм небайдужа боротьба українців за свободу. Він закликав громадян Німеччини бути згуртованими та не втрачати віри у свої сили.
- Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що заклики до припинення вогню у російсько-українській війні на цьому етапі є несправедливими та несерйозними.
- Російському президенту Володимиру Путіну варто очікувати нових ударів з боку України глибоко всередині російської території, як-от ударів по двох військових авіабазах минулого тижня. Спроби США відмовити лідерів Києва від ведення війни з Росією як помсти за безжальні ракетні та безпілотні атаки Путіна на цивільних та міста, зрештою провалилися.