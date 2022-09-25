США заявили, що Росію чекатимуть катастрофічні наслідки у випадку застосування ядерної зброї. Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що Штати та союзники рішуче відреагують.

Про це повідомили в етері телеканалу CBS.

За словами радника, США на дуже високому рівні донесли до Кремля свою позицію. Вашингтон дуже чітко й детально пояснив, які можуть бути наслідки використання ядерної зброї Росією.

“Ми приватно на дуже високому рівні донесли до Кремля, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме для Росії катастрофічні наслідки, і США та союзники рішуче відреагують”, — сказав Салліван.

Він наголосив, що нині РФ залишається “небезпечним супротивником, спроможним на значну жорстокість”. У США продовжують сприймати погрози РФ серйозно.

Салліван додав, що Вашингтон надаватиме Україні необхідні засоби та технології для оборони надалі.