Про це повідомили в етері телеканалу CBS.
За словами радника, США на дуже високому рівні донесли до Кремля свою позицію. Вашингтон дуже чітко й детально пояснив, які можуть бути наслідки використання ядерної зброї Росією.
“Ми приватно на дуже високому рівні донесли до Кремля, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме для Росії катастрофічні наслідки, і США та союзники рішуче відреагують”, — сказав Салліван.
Він наголосив, що нині РФ залишається “небезпечним супротивником, спроможним на значну жорстокість”. У США продовжують сприймати погрози РФ серйозно.
Салліван додав, що Вашингтон надаватиме Україні необхідні засоби та технології для оборони надалі.
“Ми допоможемо українцям скористатися з досягнутого ними прогресу та продовжити спротив російським силам, які окуповують частини України”, — наголосив радник Байдена.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.
- Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, але й на інші країни, зокрема на Чорноморський регіон.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам’ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.