Про це Юрій Ігнат розповів у коментарях у Facebook.
Такі помилки у повідомленнях Ігнат пояснив намаганням різних ресурсів першими дати позитивну новину про збиття:
“Скажімо знайшли у полі бійці уламки Х-22 (а інколи навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі. Головне – першими”.
Він додав, що через таку “оперативність” було кілька повідомлень не лише про збиті Х-22, а й навіть про “збиті” С-300. Юрій Ігнат визнав, що кілька разів таких помилок припускалися навіть офіційні джерела. Загалом же, як пояснив Ігнат, у Збройних Силах немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.
- Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нібито російську ракету Х-22, яка влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, де станом на 0:30 загинуло 12 осіб та понад 60 — постраждало, “збили сили української протиповітряної оборони”. На його слова відреагували у Повітряних Силах, наголосивши, що Україна не має чим збивати такі ракети.