Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що повідомлення про збиття ракет X-22 на офіційних сторінках, які траплялися у минулому, були помилковими, оскільки наші сили ППО не здатні на це.

Про це Юрій Ігнат розповів у коментарях у Facebook.

Такі помилки у повідомленнях Ігнат пояснив намаганням різних ресурсів першими дати позитивну новину про збиття:

“Скажімо знайшли у полі бійці уламки Х-22 (а інколи навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі. Головне – першими”.

Він додав, що через таку “оперативність” було кілька повідомлень не лише про збиті Х-22, а й навіть про “збиті” С-300. Юрій Ігнат визнав, що кілька разів таких помилок припускалися навіть офіційні джерела. Загалом же, як пояснив Ігнат, у Збройних Силах немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.