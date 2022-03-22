Член української делегації та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ тривають щодня, проте принципові рішення будуть прийматися лише між президентами.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

За його словами, між делегаціями є “багато спірних питань”, адже Зеленський чітко висловив свою позицію стосовно територіальної цілісності та принципових гарантій безпеки. Окрім основних перемовників діють багато консультативних груп – політихчни, юридичних та тих, хто вивчає ймовірні реакції суспільства.

Сторони, як наголосив Подоляк, все ж розробляють документ домовленостей, але його небудуть оприлюдньовати до тих пір, допоки усі компроміси не будуть узгоджені. А всі “домовленості”, які поширюють неофіційно – робота РФ щоб створити тиск на українців.

“Є позиція РФ – вона пропагандистська, вони самі себе загнали в якусь ілюзію того, як побудований світ. І є позиція України, яку публічно озвучив президент Зеленський: територіальна цілісність і суверенітет є для нас ключовими цінностями. Крапка”, – заявив Подоляк.

Також радник голови Офісу президента зауважив, що “будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн – РФ і України”.

“Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже “дорожня карта”, яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути”, – додав Михайло Подоляк.

Коли саме ця зустріч може відбутися поки невідомо. Конкретної дати немає. Проте вона є ключовою для того, щоб був мир. Подоляк запевнив, що майбутні гарантії безпеки будуть підкріплені юридичними зобов’язаними.