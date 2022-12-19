19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що будь-який односторонній заклик Росії до припинення вогню був би "повністю безглуздим у нинішньому контексті".

Про це інформує CNN.

Сунак заявив на саміті лідерів Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Ризі, що такий заклик з боку Росії був би “хибним”. Адже РФ скористалася б цим для перегрупування, посилення своїх військ, і, поки вони не відступлять з окупованої території, “реальних переговорів бути не може і не повинно”.

“Наша колективна рішучість зрозуміла, і ми підтримували і підтримуватимемо Україну. І це насамперед тому, що їхня безпека – це наша безпека”, – додав прем’єр-міністр.

Раніше стало відомо, що Велика Британія має намір оголосити про новий великий артилерійський пакет для України. Окрім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що збереже і збільшить військову підтримку України наступного року. Допомога охоплюватиме системи ППО.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський під час звернення до саміту лідерів Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС) розповів, що на цьогорічне Різдво українські діти “просять у Святого Миколая або Санта-Клауса зброї, систем протиповітряної оборони та перемоги”.

Оцінюючи ймовірність переговорів Зеленський визнав, що перемовини з РФ цілком можливі, проте, не “з нацистською”, адже зараз агресор готовий сприймати світ лише у своєму викривленому розумінні.

Окрім цього, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що РФ не має бути запрошена на “мирні” переговори, адже, перш ніж будувати нову архітектуру безпеки в Європі, країна-агресорка має зазнати нищівної поразки на полі бою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може спробувати фальшиво зупинити війну в Україні, що не призведе до міцного миру, а лише “дозволить російським військам перегрупуватися і знову атакувати Україну”.

Володимир Зеленський протягом місяців війни неодноразово заявляв, що Україна готова до дипломатичних переговорів з росіянами. Але на початку жовтня він підписав указ, що виключає будь-які переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Цей указ став відповіддю на самопроголошену РФ анексію територій на сході та півдні України після фіктивних референдумів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові помилково вважають, що руйнування енергетичної інфраструктури спрямує українські зусилля на захист тилових районів і відверне увагу українців від фронту на сході та півдні України.

Вона додала, що кампанія РФ проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов говорив, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.

Довідка. Joint Expeditionary Force — JEF — багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Великою Британією, що складаються з дев’яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.