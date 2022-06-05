5 червня Папа Римський Франциск повторив своє звернення до світових лідерів з проханням знайти дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Поки смерті та руйнування тривають, а конфліктні позиції поширюються, підпалюючи ескалацію, яка стає дедалі небезпечнішою для всіх, я знову звертаюся до національних лідерів: будь ласка, не руйнуйте людство, не руйнуйте людство”, — зазначив Папа Франциск після його молитви Regina Coeli на П’ятидесятницю з апартаментів з видом на площу Святого Петра.

Він закликав провести справжні та конкретні переговори щодо припинення вогню та сталого рішення, натомість прислухатись до “відчайдушного крику людей, які страждають”. Папа Римський наголосив, що необхідно поважати людське життя, зупинити жахливе руйнування міст і сіл всюди.

Раніше, 4 червня Понтифік пояснив, що хоче відвідати Україну і обговорюватиме можливу поїздку з українськими посадовцями.