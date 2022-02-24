«Будь ласка, прокиньтеся!» – доктор Комаровський звернувся до росіян

Відомий педіатр, ведучий і блогер Євгеній Комаровський звернувся до росіян і закликав їх зупинити війну проти України.

Про це Комаровський написав у Facebook.

Він написав, що зараз перебуває у Харкові, як і всі його близькі друзі. Він із самого ранку не може вийти в ефір, оскільки інтернет ледве працює.

Лікар сказав, що те, що зараз трапилося, складно уявити людині в здоровому глузді. Але дійсність змусила повірити – і ось уже 7 годин в Україні повномасштабна війна.

Комаровський звернувся до росіян і наголосив, що в Росії є десятки мільйонів людей, які в той чи інший період дивилися його програми, читали книги, лікували своїх дітей за його порадами та зверталися із запитаннями.

І зараз деякі з цих дітей прийшли воювати в Україну.

“Зараз тисячі хлопчаків, яких ви виростили здоровенькими, дивляться на мою країну в приціл, натискають на кнопку “пуск”, помирають і вмиратимуть. Ви всі, хто зараз, як і ми в жаху біля екранів, ви можете хоча б спробувати це зупинити!”, – закликав лікар.

Він нагадав вірш Корнея Чуковського “Тарганище” та закликав матерів не віддавати своїх дітей, щоб ті йшли убивати дітей України.

“Згадайте, як ви читали дітям пророчий “Тарганище” – та й яка ж мати погодиться віддати свою дорогу дитину! Не віддавайте своїх дітей, не забирайте моїх. Виходьте на вулиці, зараз вирішується майбутнє не лише моєї країни, а й вашої. Вони, ці діти, зараз тут, прийшли віддавати свої життя та забирати наші”, – закликав блогер.

Євгеній Комаровський розповів, що прокинувся сьогодні о 5 ранку від сирен.

“Війна! Братська любов. Денацифікація. Це синоніми тепер”, – наголосив він.

Комаровський подякував людям з усіх куточків України, які зараз вболівають за Україну та хвилюються за неї. А росіян він закликав прокинутися.