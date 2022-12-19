«Буде багато спокус» – Данілов висловив побоювання, що популярністю Залужного у майбутньому можуть скористатись політики

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що Україна готується до різних сценаріїв атак ворога. Водночас застеріг Головнокомандувача Валерія Залужного від політичних спокус у майбутньому, враховуючи зростання його популярності.

Про це він зазначив в інтерв’ю УП.

Відповідаючи на запитання щодо тактики ворога, Данілов зауважив, що росіяни можуть мати бажання на все, що завгодно, “натомість ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій”, включно і з Білоруссю, і іншими територіями. “І ми готуємося”, – запевнив він.

Секретар РНБО також зазначив, що нині Валерій Залужний знаходиться в “певному ореолі” популярності, і це – велика відповідальність.

“Треба бути дуже-дуже уважним, обережним, і я поясню, чому. Тому що з урахуванням того статусу, в якому він зараз знаходиться, кількість людей, які будуть мати велике бажання скористатися цим статусом, буде зростати в геометричній прогресії. Це дуже важливо для Валерія Федоровича, для його майбутнього – щоб він це мав на увазі і розумів”, – застеріг він.

На запитання, як саме можна скористатися його статусом, Данілов відповів, що у нашій країні згодом усе з часом повертається до якогось політичного процесу, уточнивши, що можуть почати з’являтися поруч якісь люди, які “будуть розповідати, радити, писати, таке інше”. Їх просто дуже багато може з’явитися.

Данілов спрогнозував, що у Залужного “буде великий іспит і багато спокус”. Одначе зауважив, що відносно очільника ГУР Кирила Буданова у нього таких побоювань не виникає.

Водночас секретар РНБО поділився, що має мрію після перемоги: зібрати своїх дев’ять онуків у себе вдома на день-два-три, зазначивши, що йому дуже не вистачає живого спілкування з ними.

Зауважимо, стало відомо, що президент Росії Володимир Путін тричі переносив широкомасштабне вторгнення до України. Водночас російська Федеральна служба безпеки підштовхнула військове керівництво РФ до цього рішення.