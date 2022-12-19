«Буде багато спокус» – Данілов висловив побоювання, що популярністю Залужного у майбутньому можуть скористатись політики

Про це він зазначив в інтерв’ю УП.
Відповідаючи на запитання щодо тактики ворога, Данілов зауважив, що росіяни можуть мати бажання на все, що завгодно, “натомість ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій”, включно і з Білоруссю, і іншими територіями. “І ми готуємося”, – запевнив він.
Секретар РНБО також зазначив, що нині Валерій Залужний знаходиться в “певному ореолі” популярності, і це – велика відповідальність.
“Треба бути дуже-дуже уважним, обережним, і я поясню, чому. Тому що з урахуванням того статусу, в якому він зараз знаходиться, кількість людей, які будуть мати велике бажання скористатися цим статусом, буде зростати в геометричній прогресії. Це дуже важливо для Валерія Федоровича, для його майбутнього – щоб він це мав на увазі і розумів”, – застеріг він.
На запитання, як саме можна скористатися його статусом, Данілов відповів, що у нашій країні згодом усе з часом повертається до якогось політичного процесу, уточнивши, що можуть почати з’являтися поруч якісь люди, які “будуть розповідати, радити, писати, таке інше”. Їх просто дуже багато може з’явитися.
Данілов спрогнозував, що у Залужного “буде великий іспит і багато спокус”. Одначе зауважив, що відносно очільника ГУР Кирила Буданова у нього таких побоювань не виникає.
Водночас секретар РНБО поділився, що має мрію після перемоги: зібрати своїх дев’ять онуків у себе вдома на день-два-три, зазначивши, що йому дуже не вистачає живого спілкування з ними.
Зауважимо, стало відомо, що президент Росії Володимир Путін тричі переносив широкомасштабне вторгнення до України. Водночас російська Федеральна служба безпеки підштовхнула військове керівництво РФ до цього рішення.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі системи Crotale можуть бути ефективними проти іранських дронів. Щодо надання американських систем протиповітряної оборони Patriot тривають перемовини.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поділився прогнозами щодо дій російських військових наступного року та назвав стратегічні завдання Збройних сил України. Він оцінив можливість бойових дій стосовно окупованого Криму, а з боку Росії – можливість нового наступу на Київ.
- Володимир Зеленський під час звернення до саміту лідерів Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС) розповів, що на цьогорічне Різдво українські діти “просять у Святого Миколая або Санта-Клауса зброю, системи протиповітряної оборони та перемоги”.