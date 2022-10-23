Неділя, 23 жовтня, в Україні буде хмарною та дощовою. Вранці дощі пройдуть у західних областях, а вранці та вдень перемістяться на північ, центр та південь України. Ввечері дощитиме на сході.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Дощитиме вранці на заході України, в центрі та на півдні – вранці та вдень. На сході будуть опади ввечері. В другій половині дня неділі на заході, півночі, частині центру та на Одещині – без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня становитиме +10..+14 градусів. Найтепліше буде в західних областях та в південній частині – +14..+18 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині – +8..+12 градусів.

У Києві 23-го жовтня очікується волога, з дощем, погода, температура повітря коливатиметься близько +11, +12 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.