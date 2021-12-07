Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що у разі вторгнення в Україну Росія не зможе здобути перемогу.

Про це він заявив у коментарі CNN.

“Я не повірю, що Росія здобуде перемогу в Україні. Інша справа, що це дійсно буде кривава бійня, і російські хлопці теж повернуться в трунах”, – заявив міністр, відповідаючи на питання про те, чи вірить він у те, що Росія вторгнеться в Україну.

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Міністр оборони із журналістом CNN також відвідали могили українських військових.

“У Росії будуть також такі місця. Заради чого, з яких причин росіяни помиратимуть?”, – сказав міністр.

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До слова, інтерв’ю в українського міністра взяв той самий журналіст Метью Ченс, якого раніше представники влади розкритикували за матеріал про “вагнергейт”, і назвали його розслідування “чухнею”.