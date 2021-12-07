Про це він заявив у коментарі CNN.
“Я не повірю, що Росія здобуде перемогу в Україні. Інша справа, що це дійсно буде кривава бійня, і російські хлопці теж повернуться в трунах”, – заявив міністр, відповідаючи на питання про те, чи вірить він у те, що Росія вторгнеться в Україну.
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Міністр оборони із журналістом CNN також відвідали могили українських військових.
“У Росії будуть також такі місця. Заради чого, з яких причин росіяни помиратимуть?”, – сказав міністр.
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До слова, інтерв’ю в українського міністра взяв той самий журналіст Метью Ченс, якого раніше представники влади розкритикували за матеріал про “вагнергейт”, і назвали його розслідування “чухнею”.
- Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров влаштували суперечку щодо України на полях саміту членів Ради міністрів закордонних справ Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
- Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав, що працює на тим, аби унеможливити вторгнення Росії в Україну. Він додав, що не погодиться на жодні “червоні лінії” Москви.
- До того генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.