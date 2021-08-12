Про це вона заявила в Instagram.
Свою публікацію реперка почала з роздумів щодо прибирання.
“Файно – коли прибереш за собою. Круто – коли прибереш за іншим. Ідеально – коли не смітиш”, – заявила виконавиця.
Після цього реперка подякувала компанії Red Bull, яка відправила техніку прибирати на площу. Однак вона наголосила, що ситуацією зацікавилися правоохоронці.
“…Але тепер діло йде до суду. А ми й досі не почули ніякої публічної інформації від них про те, як це все так “цікаво” склалося і чи був у них офіційний дозвіл, в наявності якого вони мене запевняли. Ми з моєю командою і підписниками добре справлялися, відмиваючи бруд і несемо відповідальність за свої вчинки”, – додала реперка.
Також Alyona Alyona поділилася процесом прибирання Софійської площі після скандального дрифту й показала, як отримувала повістку на допит.
Раніше Alyona Alyona закликала своїх підписників прийти на Софійську площу та допомогти відмити бруківку від слідів шин. Серед тих, хто допомагав відмивати площу, були й учасники реп-гурту Kalush.
У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.
Компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.
Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.
- Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.
- Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.
- У середу, 11 серпня, активісти громадської організації “Києве, мий” прийшли відмивати бруківку на Софійській площі, яку забруднили слідами шин перегонових автівок під час дрифту в рамках знімань ролика для Red Bull.