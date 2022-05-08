Про це він заявив під час інтерв’ю виданню “Новое время”.

Подоляк наголосив, що створення жодної “ХНР” Україна не допустить. Він заявив, що Херсонську область обов’язково звільнять від російської окупації.

“Не буде жодної “Херсонської народної республіки”. Не буде. [Херсонська область] Буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення “російська окупація”, – стверджує Михайло Подоляк.

Розмови про створення будь-яких квазіреспублік на Півдні України радник Єрмака назвав “пропагандисткою мішурою”, мета якої – відвертання уваги від невдач армії РФ в Україні. До цих же інструментів російської пропаганди Подоляк відніс розмови про ядерні удари (зокрема – по Великій Британії), фантастичні історії “бойових звитяг” зірок Tik-Tok із Кавказу тощо.