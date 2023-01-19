Від Луганської обласної прокуратури до суду надійшов обвинувальний акт стосовно трьох намісників так званої "ЛНР", які у складі організованої групи служать ворогу та здійснюють інформаційно-підривну діяльність проти України.

Про це повідомляється на сторінці офісу генерального прокурора України в Telegram.

Слідством встановлено, що колишні члени “Партії регіонів”, які підтримали дії країни-агресора, стали керівниками окупаційного “органу влади”. Серед них – голова Старобільської райдержадміністрації до 2014 року, мер Старобільська у 2010-2015 роках.

За даними спеціального досудового розслідування СБУ, вони обійняли псевдопосади “в.о. голови адміністрації Старобільського району ЛНР”, “заступника голови”, “радника голови” на тимчасово окупованій території Луганської області.

“Поплічники ворога впроваджують окупаційний режим агресора, зокрема виконують накази так званого “уряду” псевдореспубліки та під ворожими прапорами беруть участь в масових антиукраїнських заходах. Героїзують радянське минуле та розповсюджують проросійські наративи”, – повідомляється офісом генерального прокурора.

За інформацією вищого органу прокуратури України, ексрегіонали публічно виправдовують збройний напад РФ та захоплення території України. У пропагандистських російських медіа поширюють фейки про вчинення злочинів військовослужбовцями ЗСУ стосовно мирного населення.