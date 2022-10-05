З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти декілька місяців обстрілювали місто, фактично повністю зруйнувавши його. Окупувати Маріуполь росіянам вдалось у травні, однак з того часу нова "влада" не зробила нічого для відновлення міста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував відео, на якому чоловік Сергій – мешканець тимчасово окупованого Маріуполя – розповідає про ситуацію у місті.

“У мене немає нічого. Ні світла, ні води, ні газу. Взагалі нічого”,- розповів чоловік.

Він додав, що звертався до місцевої “адміністрації”, де йому пообіцяли, що прибуде “комісія”, яка допоможе розв’язати проблеми.

“Але ніхто нічого не робить. Приїхали тепловики, розрили все, нічого не зробили. Ні води, ні світла, взагалі нічого. Ось, готуємо їжу на багатті”, – додав чоловік.

Сергій також наголосив, що наближається зима і він не знає, що йому робити. У його квартирі – ні вікон, ні дверей.

“Хоча б плівку дали, плівку, щоб мені двері забити та вікна. Але цього також немає. І всюди, всюди куди б я не звертався кажуть: “Очікуйте, допомога прийде”. Але коли – я навіть не знаю”, – поскаржився маріуполець.

Чоловік резюмував, що не знає, як місто та мешканці переживуть прийдешню зиму.

“Ми будемо потихеньку помирати. Всі”, – сказав він.

Коментуючи це відео Петро Андррющенко наголосив, що ніхто в Маріуполі не радіє незаконному приєднанню до РФ, адже це нічого не змінило.

“Чи є в людей радість? Чи зберіглись очікування? От вам пряма мова. За вчора. Від мешканців Приморського району. Вони прямо кажуть, що окупаційна влада нічого не робить та кинула людей помирати від холоду без води та світла. Без купюр. Як є”, – написав він.