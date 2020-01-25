Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який займав посаду з 2013 року, прийняв рішення піти у відставку і в найближчий місяць займатися медитацією.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков, близький до Суркова.

“У зв’язку зі зміною курсу на українському напрямі В. Сурков пішов з державної служби”, – сказано в повідомленні.

За словами Чеснакова, Сурков місяць “буде займатися медитацією”, після чого розповість про причини відставки і свої подальші плани.

Як відомо, на своїй посаді Сурков відповідав за український напрямок, а також – за співпрацю з Абхазією і Південною Осетією.

У травні минулого року в російських ЗМІ з’явилася інформація про можливу відставку Суркова в зв’язку з його провальною стратегією в українському напрямку.

Також варто зазначити, що Сурков є в санкційних списках Європейського Союзу, США, Канади, Австралії та Швейцарії.