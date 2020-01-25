Про це повідомив у своєму телеграм-каналі директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков, близький до Суркова.
“У зв’язку зі зміною курсу на українському напрямі В. Сурков пішов з державної служби”, – сказано в повідомленні.
За словами Чеснакова, Сурков місяць “буде займатися медитацією”, після чого розповість про причини відставки і свої подальші плани.
Як відомо, на своїй посаді Сурков відповідав за український напрямок, а також – за співпрацю з Абхазією і Південною Осетією.
У травні минулого року в російських ЗМІ з’явилася інформація про можливу відставку Суркова в зв’язку з його провальною стратегією в українському напрямку.
Також варто зазначити, що Сурков є в санкційних списках Європейського Союзу, США, Канади, Австралії та Швейцарії.
- Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що під час переговорів у Парижі міжнародні партнери, зокрема, Ангела Меркель, з розумінням поставилися до ситуації в Україні та заявили, що готові надалі підтримувати офіційний Київ. Водночас, представники Кремля поводили себе емоційно та не компетентно. “У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: “Ми так не домовлялися”, – заявив Аваков.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.