Про це повідомляють #Букви.

Кореспондент #Букв сфотографував частину листування між Кравчук, яка є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цібою – головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова.

“Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай в п’ятницю запросимо його, і прес-служба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.

Телефон тримає в руках Євгенія Кравчук.

Депутатки вели переписку 31 жовтня 2019 року.

9 січня 2020 року Нацрада з питань телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунятком”.

Крім того, Євгенія Кравчук та Тетяна Циба є одними з авторів законопроєкту №2693 “Про медіа”, який передбачає, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення буде здійснювати державне регулювання, нагляд і контроль над усіма медіа.

У коментарі волинському виданню “Високий замок” Поярков досить емоційно пояснив, чим він міг “образити президента”: “На жаль, люди, які прийшли до влади – безгра­мотні. І вони цим пишаються. У мене є запитання до Олі Герасим’юк, яку знаю 30 років: коли батько Зе­ленського сказав, а його син промовчав, що україн­ські патріоти – виключно проплачені, стоять за гроші і вони тупа біомаса, чи не відчули себе “тупою біома­сою” Оля Герасим’юк разом із цією Нацрадою?.. З величезним задоволенням прийду на засідан­ня Нацради і покажу вам, як американські журналісти і американські зірки “шкварять” Дональда Трампа і називають його тупим ідіотом”.

За словами ведучого, Нацрада домагається, щоб він ще жорсткіше “критикував бидло, яке не поважає Україну”.

#Букви намагаються зв’язатися з Євгенією Кравчук і Тетяною Цібой для отримання коментаря щодо листування.