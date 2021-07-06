Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Будинок в Куліакане, штат Сіналоа, був місцем однієї з драматичних втеч Гусмана після того, як він використав зливову каналізацію, щоб уникнути затримання. Наркобарон наразі відбуває довічне ув’язнення в американській в’язниці.

Він був одним з найбільших торговців наркотиками в США і в 2009 році увійшов до списку найбагатших людей світу Forbes під номером 701 зі статками в 1 мільярд доларів.

Нерухомість з двома спальнями, яку розіграють в лотерею, оцінюється в близько 184 000 доларів. Розіграш відбудеться 15 вересня, за день до Дня незалежності Мексики.

В ньому також братиме участь особняк колишнього лідера картелю Хуареса Амадо Каррільо в ексклюзивному районі Ель-Педрегаль на півдні Мехіко. Його оцінюють приблизно в 3,8 мільйона доларів.

Всього буде розіграно 22 об’єкти на загальну суму 12,5 млн доларів.

📌La lotería de la casa de la que se fugó El Chapo El 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado Carillo 🖋️@ellenreina

🔗 https://t.co/swW6obYVAJ

HILO [1/7] pic.twitter.com/DGTUwU48Ue — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 5, 2021

У травні президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що зібрані гроші допоможуть купити вакцини проти COVID-19.

Уряд провів аналогічний розіграш в 2020 році, головним призом якого став президентський літак. Але спеціально обладнаний Boeing 787 Dreamliner не вдалося продати, і він став предметом насмішок, оскільки люди задавалися питанням, що звичайні мексиканці можуть зробити з таким літаком.