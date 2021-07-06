Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Будинок в Куліакане, штат Сіналоа, був місцем однієї з драматичних втеч Гусмана після того, як він використав зливову каналізацію, щоб уникнути затримання. Наркобарон наразі відбуває довічне ув’язнення в американській в’язниці.

Він був одним з найбільших торговців наркотиками в США і в 2009 році увійшов до списку найбагатших людей світу Forbes під номером 701 зі статками в 1 мільярд доларів.

Нерухомість з двома спальнями, яку розіграють в лотерею, оцінюється в близько 184 000 доларів. Розіграш відбудеться 15 вересня, за день до Дня незалежності Мексики.

В ньому також братиме участь особняк колишнього лідера картелю Хуареса Амадо Каррільо в ексклюзивному районі Ель-Педрегаль на півдні Мехіко. Його оцінюють приблизно в 3,8 мільйона доларів.

Всього буде розіграно 22 об’єкти на загальну суму 12,5 млн доларів.

У травні президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що зібрані гроші допоможуть купити вакцини проти COVID-19.

Уряд провів аналогічний розіграш в 2020 році, головним призом якого став президентський літак. Але спеціально обладнаний Boeing 787 Dreamliner не вдалося продати, і він став предметом насмішок, оскільки люди задавалися питанням, що звичайні мексиканці можуть зробити з таким літаком.

  • Раніше поліція Нідерландів заарештувала одного з найвпливовіших наркобаронів в світі Це Чі Лоп.