12-поверховий будинок Champlain Tower South у передмісті Маямі (Флорида) міг обвалитися через будівництво поряд. Будинок могли обвалити постійні вібрації.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Інженер-будівельник Бен Шафер сказав, що будівництво сусіднього будинку могло вплинути на стабільність фундаменту Champlain Tower South. Тобто будівництво могло бути “соломинкою, яка зламала спину верблюда”.

Будівництво в Eighty-Seven Park розпочалося ще у 2015 році. Компанія Terra Developers будує там 18-певерхову будівлю.

В січні 2019 року жителі Champlain Tower вимагали, аби будівництво контролювали, оскільки воно надто близько та через нього багато шуму.

“Ми переймаємося через будівництво Surfside. Воно надто близько… Будівельники копають надто близько до нашого фундаменту і ми переживаємо через безпеку конструкції нашого будинку”, – вказували вони у листі.

Але міська будівельна інспекція тоді проігнорувала звернення жителів Champlain Tower South, заявивши, що перевіряти нічого.

“Краще стежте за парканом, басейном та територією навколо будинку на предмет пошкоджень… Чи найняти консультанта для спостережень за цими зонами, оскільки вона найближче до будівництва”, – відповів міський інспектор.

Скарг з приводу будівництва по сусідству було багато, але вони залишились без уваги.