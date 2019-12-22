Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Минулої ночі на Шулявці кипіла робота. Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи”, – зазначив він.
За словами Кличка, наступними днями – 23-26 грудня – асфальтуватимуть підходи до мосту зі сторони вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.
Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього.
“Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження. Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня”, – наголосив мер.
Друзі! Минулої ночі на Шулявці кипіла робота.
Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи.
Наступними днями – 23-26 грудня – асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.
Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня.
Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 22 декабря 2019 г.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував вражаюче відео демонтажу Шулявського моста.