Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Минулої ночі на Шулявці кипіла робота. Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи”, – зазначив він.

За словами Кличка, наступними днями – 23-26 грудня – асфальтуватимуть підходи до мосту зі сторони вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.

Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього.

“Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження. Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня”, – наголосив мер.

Друзі! Минулої ночі на Шулявці кипіла робота.

Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи. Наступними днями – 23-26 грудня – асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження. Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня. Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 22 декабря 2019 г.